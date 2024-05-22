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Учёные случайно обнаружили, что бактерии "научились" прятаться от антибиотиков в грибах

Открыт новый способ противодействия бактерий антибиотикам — симбиоз с грибами

Наука

Бактерии "научились" прятаться от антибиотиков в грибах, случайно обнаружили, а затем подтвердили экспериментально сибирские биологи. О своём открытии они сообщили в журнале "Птицеводство".

Открыт новый способ противодействия бактерий антибиотикам — симбиоз с грибами
Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source) is licensed under public domain

В 2017 году на птицефабриках Омской, Кемеровской, Ивановской областей и Алтайского края произошли вспышки заболеваемости цыплят устойчивой к антибиотикам инфекцией с повышенной смертностью — 2-10%. На вскрытии в кишечниках птиц обнаружили дрожжеподобные клетки рода Candida, в их геномах нашли ДНК бактерий Staphylococcus warneri и Achromobacter insuavis/xylosoxidans.

"Впервые этот симбиоз мы обнаружили случайно. Однажды, выполняя рутинную диагностику болезней свиней и кур, одна из моих коллег перепутала праймеры и вместо грибов мы просеквенировали бактерии", — признался заведующий сектором молекулярной биологии Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН, ведущий инженер лаборатории фармакогеномики Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН кандидат биологических наук Василий Афонюшкин.

"После этого стали целенаправленно изучать имеющиеся у нас культуры грибов и увидели, что некоторые из них содержат в своем составе бактерии, также мы нашли описание подобных случаев в литературе", — рассказал он.

Проверили экспериментально: смешали культуры кишечной палочки с грибами и обработали её убойной дозой колистина — выжила.

Учёные поняли, что происходит в кишечниках птиц. Антибиотики подавляют рост бактерий, их нишу занимают грибы, и патогены в них словно прячутся. "Даже если бактерия чувствительна к антибиотику, в такой ситуации она способна выжить", — объяснил Афонюшкин.

Грибам такой симбиоз тоже на пользу — им проще выжить в агрессивной среде кишечника, используя метаболиты, выделяемые бактериями.

"Способность бактерий к проникновению в клетки грибов следует рассматривать в качестве одного из универсальных механизмов защиты от антибиотиков. Эта проблема актуальна и для классической медицины. При антибиотикотерапии у человека часто развиваются грибковые инфекции", — заметил биолог.

Он напомнил о вспышке мукормикоза в Индии в 2021 году, причиной которой стало неоправданное назначение антибиотиков для лечения COVID-19.

У открытия есть и позитивные следствия: получается, можно воздействовать антибиотиками на грибы, способные к выживанию только в присутствии бактерий. И действительно, опыты показали, что полимиксин может подавлять некоторые грибы родов Debaryomyces, Candida.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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