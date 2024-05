Учёные случайно обнаружили, что бактерии "научились" прятаться от антибиотиков в грибах

Бактерии "научились" прятаться от антибиотиков в грибах, случайно обнаружили, а затем подтвердили экспериментально сибирские биологи. О своём открытии они сообщили в журнале "Птицеводство".

