Создан новый препарат, улучшающий контроль над аппетитом в мозге

Ученые из Копенгагенского университета в Дании создали новое средство для похудения на основе гормона GLP-1, которое улучшает контроль над аппетитом, воздействуя на определенные зоны мозга. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature.
В основе рецептуры нового препарата лежит гормон GLP-1 (глюкагоноподобный пептид), вырабатываемый в кишечнике и выделяющийся в ответ на прием пищи. Этот гормон уже используется в некоторых лекарствах, таких как "Оземпик", для подавления чувства голода и снижения уровня сахара в крови. Однако, разработка датских ученых предполагает применение GLP-1 в комбинации с молекулами, которые модулируют нейропластичность мозга.
Новый препарат включает GLP-1 в качестве "агента доставки" для специальных соединений, блокирующих NMDA-рецептор, ключевой для долговременных изменений связей в мозге. Препараты, направленные на этот рецептор, могут усиливать или ослаблять определенные нейронные связи.
По мнению ученых, с помощью GLP-1 и блокирующих молекул можно воздействовать на участки мозга, ответственные за аппетит, снижая тягу к еде и способствуя потере веса.
Испытания препарата на лабораторных мышах показали, что животные, получавшие комбинированное средство, теряли в два раза больше веса по сравнению с теми, кто получал только GLP-1.
Ученые считают, что это инновационное средство может стать мощной альтернативой существующим методам лечения ожирения, обладая меньшим количеством побочных эффектов. В настоящее время исследователи готовятся к клиническим испытаниям на людях.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.