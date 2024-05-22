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Создан новый препарат, улучшающий контроль над аппетитом в мозге

Nature: новый препарат на основе гормона GLP-1 подавляет аппетит в мозге

1:49
Наука

Ученые из Копенгагенского университета в Дании создали новое средство для похудения на основе гормона GLP-1, которое улучшает контроль над аппетитом, воздействуя на определенные зоны мозга. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature.

Nature: новый препарат на основе гормона GLP-1 подавляет аппетит в мозге
Фото: commons.wikimedia.org by Quince Media is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

В основе рецептуры нового препарата лежит гормон GLP-1 (глюкагоноподобный пептид), вырабатываемый в кишечнике и выделяющийся в ответ на прием пищи. Этот гормон уже используется в некоторых лекарствах, таких как "Оземпик", для подавления чувства голода и снижения уровня сахара в крови. Однако, разработка датских ученых предполагает применение GLP-1 в комбинации с молекулами, которые модулируют нейропластичность мозга.

Новый препарат включает GLP-1 в качестве "агента доставки" для специальных соединений, блокирующих NMDA-рецептор, ключевой для долговременных изменений связей в мозге. Препараты, направленные на этот рецептор, могут усиливать или ослаблять определенные нейронные связи.

По мнению ученых, с помощью GLP-1 и блокирующих молекул можно воздействовать на участки мозга, ответственные за аппетит, снижая тягу к еде и способствуя потере веса.

Испытания препарата на лабораторных мышах показали, что животные, получавшие комбинированное средство, теряли в два раза больше веса по сравнению с теми, кто получал только GLP-1.

Ученые считают, что это инновационное средство может стать мощной альтернативой существующим методам лечения ожирения, обладая меньшим количеством побочных эффектов. В настоящее время исследователи готовятся к клиническим испытаниям на людях.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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