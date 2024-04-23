Будет полезен в создании двигателей следующего поколения: обнаружен максимально устойчивый к разрушениям металлический сплав

Science: обнаружен суперпрочный металлический сплав

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавно был обнаружен новый металлический сплав, состоящий из ниобия, тантала, титана и гафния, который демонстрирует свойства, выходящие за пределы предыдущих представлений о прочности металла.

Фото: U.S. Navy by Jason T. Poplin is licensed under Public Domain

Этот новый сплав проявляет выдающиеся механические свойства как при экстремально высоких, так и при крайне низких температурах. Его прочность, то есть способность выдерживать нагрузку без деформации, и ударная вязкость, показатель устойчивости к разрушению, сравнимы и даже превосходят аналогичные характеристики других материалов. Этот сплав принадлежит к новому классу металлов, известных как тугоплавкие сплавы с высокой или средней энтропией (RHEA/RMEA), которые получаются путем сочетания металлических элементов с высокими температурами плавления, сообщает Science.

Особенно важно, что сплав Nb45Ta25Ti15Hf15 превосходит криогенную сталь в прочности более чем в 25 раз при обычной комнатной температуре. Это делает его идеальным материалом для применения в сферах, где требуются высокие механические свойства, например, в производстве двигателей следующего поколения с более высоким коэффициентом полезного действия (КПД).