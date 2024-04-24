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Первичные спирты отравляют никелевые катализаторы угарным газом, что делает невозможным перенос водорода

Химики открыли механизм отравления никелевых катализаторов первичными спиртами

1:28
Наука

Ведущую роль в отравлении никелевых катализаторов первичными спиртами играет молекула монооксида углерода (угарного газа), установили учёные Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН. Результаты их исследования опубликованы в высокорейтинговом журнале Chinese Journal of Catalysis.

Химики открыли механизм отравления никелевых катализаторов первичными спиртами
Фото: Самарский университет

Химики изучали использование спиртов в качестве источника водорода — очень перспективное направление в оргсинтезе, потому что транспортировка спиртов безопасна, а получать их можно экологически чистым способом из растительной биомассы.

Реакцию получения водорода проводят на никелевых катализаторах — дешёвых и активных. И если с вторичными спиртами, например 2-пропанолом, всё в порядке, то с первичными вроде метанола или этанола она не идёт — катализатор отравляется.

Химики открыли механизм дезактивации катализаторов в первичных спиртах.

"От них отделяется молекула монооксида углерода, из-за чего катализатор дезактивируется и больше не способен эффективно работать", — объясняет научный сотрудник отдела физико-химических методов исследования на атомно-молекулярном уровне ИК СО РАН кандидат химических наук Николай Нестеров.

Никель вступает в реакцию с монооксидом углерода с образованием карбида никеля, а оставшиеся в элементарном виде частицы катализатора претерпевают фазовые превращения.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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