Первичные спирты отравляют никелевые катализаторы угарным газом, что делает невозможным перенос водорода

Ведущую роль в отравлении никелевых катализаторов первичными спиртами играет молекула монооксида углерода (угарного газа), установили учёные Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН. Результаты их исследования опубликованы в высокорейтинговом журнале Chinese Journal of Catalysis.
Химики изучали использование спиртов в качестве источника водорода — очень перспективное направление в оргсинтезе, потому что транспортировка спиртов безопасна, а получать их можно экологически чистым способом из растительной биомассы.
Реакцию получения водорода проводят на никелевых катализаторах — дешёвых и активных. И если с вторичными спиртами, например 2-пропанолом, всё в порядке, то с первичными вроде метанола или этанола она не идёт — катализатор отравляется.
Химики открыли механизм дезактивации катализаторов в первичных спиртах.
"От них отделяется молекула монооксида углерода, из-за чего катализатор дезактивируется и больше не способен эффективно работать", — объясняет научный сотрудник отдела физико-химических методов исследования на атомно-молекулярном уровне ИК СО РАН кандидат химических наук Николай Нестеров.
Никель вступает в реакцию с монооксидом углерода с образованием карбида никеля, а оставшиеся в элементарном виде частицы катализатора претерпевают фазовые превращения.
Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.