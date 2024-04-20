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Эксперименты на мышах покажут способность обнаруженного российскими учёными гена подавлять разрушение мозга

Учёные Сеченовского университета нашли ген, способный подавить разрушение мозга

2:09
Наука

Ученые Сеченовского университета проводят исследование, целью которого является поиск путей лечения болезни Альцгеймера. Их работа сосредоточена на изучении генов, способных предотвращать разрушение мозга, характерного для этого неврологического расстройства.

Учёные Сеченовского университета нашли ген, способный подавить разрушение мозга
Фото: Openverse by Vyatsu is licensed under CC BY-SA 4.0

Для этого ученые используют трансгенных мышей, которые были специально выведены для проведения экспериментов. Эти мыши имеют в своем геноме несколько человеческих генов, включая те, которые связаны с болезнью Альцгеймера, а также гены, кодирующие белки теплового шока. Эти белки, производимые организмом при повышенной температуре, служат защитой для клеток мозга, предотвращая их разрушение, сообщает "МИР 24".

В рамках исследования ученые планируют определить, способны ли белки теплового шока замедлить развитие болезни Альцгеймера. Для этого они проводят наблюдения за мышами в течение периода в 17 недель, за который грызуны начнут проявлять признаки старения.

Одной группе мышей внедрен ген белков теплового шока, а другой группе — нет. Это позволит ученым сравнить проявление деменции у обеих групп и выявить потенциальные позитивные эффекты воздействия гена на развитие болезни.

Дополнительно к макроскопическим исследованиям мышечных тканей, ученые планируют использовать методы гистологии для оценки количества нейронов в мозге. Это позволит им более точно оценить воздействие белков теплового шока на структуру мозга и возможные изменения в связи с болезнью Альцгеймера.

Помимо этого, ученые изучают различные факторы, которые могут способствовать развитию болезни Альцгеймера. Они обращают внимание на нарушение сна, которое часто наблюдается у пациентов с этим расстройством. Патологические белки, такие как бета-амелоид и тау-протеин, являются объектами внимания в исследованиях, направленных на разработку методов вывода этих токсинов из организма.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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