Илон Маск скрывает опасность своих спутников: физик-плазмолог предупредил о катастрофических последствиях для атмосферы Земли

The Guardian: спутники SpaceX могут ослабить магнитное поле Земли

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

В свете быстрого роста коммерческой космической индустрии ученые, включая физика-плазмолога Сьерру Солтер, выражают серьезные опасения относительно последствий массового сжигания отработавших спутников в атмосфере Земли.

Фото: commons.wikimedia.org by José Furtado is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Солтер предупреждает, что это может иметь катастрофические последствия, так как такое сжигание может нарушить плазменную оболочку, которая играет ключевую роль в защите планеты от вредного космического излучения.

Компании, такие как SpaceX, утверждают, что сгорание спутников при входе в атмосферу безопасно, но Солтер предупреждает о высвобождении значительного объема металлической золы, которая может нанести ущерб озоновому слою и магнитному полю Земли. Это, в свою очередь, может привести к увеличению опасности излучения и нарушению магнитосферы, которая служит защитой от космических излучений и солнечных бурь.

Она отмечает, что несмотря на потенциальные угрозы, обсуждение этой проблемы может быть подавлено финансовыми интересами в коммерческих космических проектах. Это создает необходимость более широкого обсуждения и исследований в этой области, сообщает The Guardian.

Солтер призывает к дальнейшему изучению этой проблемы и переосмыслению использования спутникового интернета, подчеркивая необходимость поиска решений, которые минимизируют потенциальные негативные последствия для окружающей среды и человечества.