Самолёты начнут летать на мусоре: учёные нашли экологичный способ производства авиационного топлива

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TX: производство авиационного топлива из мусора снизит загрязнение воздуха

1:19
Наука

Ученые из Пацифической северо-западной национальной лаборатории (PNNL) провели исследование, демонстрирующее возможность использования общественных отходов для производства устойчивого авиационного топлива (SAF).

TX: производство авиационного топлива из мусора снизит загрязнение воздуха
Фото: commons.wikimedia.org by Piergiuliano Chesi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

В ходе исследования было установлено, что в США имеется потенциал производства от 3 до 5 миллиардов галлонов SAF ежегодно из различных видов отходов, что составляет значительную долю (15-25%) годового объема авиационного топлива в стране.

Основной упор в исследовании был сделан на возможности использования различных типов бытовых и промышленных отходов, включая пищевые остатки, древесину, бумагу, пластик и другие материалы, в качестве сырья для производства биотоплива.

Выяснилось, что производство топлива из отходов непосредственно возле аэропортов может снизить общее загрязнение окружающей среды и предотвратить выбросы метана, который образуется при разложении органических отходов на свалках, сообщает Tech Xplore (TX).

Технологии переработки сырья уже существуют, однако их масштабирование и экономическая эффективность требуют дополнительных исследований и разработок.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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