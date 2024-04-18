Самолёты начнут летать на мусоре: учёные нашли экологичный способ производства авиационного топлива

TX: производство авиационного топлива из мусора снизит загрязнение воздуха

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Пацифической северо-западной национальной лаборатории (PNNL) провели исследование, демонстрирующее возможность использования общественных отходов для производства устойчивого авиационного топлива (SAF).

Фото: commons.wikimedia.org by Piergiuliano Chesi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

В ходе исследования было установлено, что в США имеется потенциал производства от 3 до 5 миллиардов галлонов SAF ежегодно из различных видов отходов, что составляет значительную долю (15-25%) годового объема авиационного топлива в стране.

Основной упор в исследовании был сделан на возможности использования различных типов бытовых и промышленных отходов, включая пищевые остатки, древесину, бумагу, пластик и другие материалы, в качестве сырья для производства биотоплива.

Выяснилось, что производство топлива из отходов непосредственно возле аэропортов может снизить общее загрязнение окружающей среды и предотвратить выбросы метана, который образуется при разложении органических отходов на свалках, сообщает Tech Xplore (TX).

Технологии переработки сырья уже существуют, однако их масштабирование и экономическая эффективность требуют дополнительных исследований и разработок.