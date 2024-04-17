В Госдуме рассказали, как защитить смартфон от злоумышленников: надо отключить одну функцию

Депутат Немкин посоветовал удалить со смартфона неиспользуемые приложения

1:02 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Удалите неиспользуемые приложения, а остальным ограничьте доступ к геолокации, камере и другим функциям смартфона, посоветовал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

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"Советую обязательно установить на устройство антивирусную программу и регулярно её обновлять, удалять неиспользуемые приложения и сократить доступ приложений к камере, диктофону и геопозиции", — пояснил он РИА Новости.

Кроме того, следует сохранять особую бдительность и осторожность в сети.

"Не переходите по сомнительным ссылкам в сети, не открывайте письма от неизвестных вам адресатов в почте и мессенджерах, а также избегайте скачивания приложений с непроверенных площадок", — призвал народный избранник.

Ранее разработчик советовал оставить доступ к геоданным только тем приложениям, которым это действительно нужно — картам и такси. Это ещё поможет и экономии заряда батареи.