Этот день не за горами: суперкомпьютер спрогнозировал гибель человечества

Суперкомпьютер World One спрогнозировал Апокалипсис

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Суперкомпьютер World One прогнозирует наступление Апокалипсиса и определяет время, когда человечество столкнется с своим концом.

Фото: nasa.gov by NASA is licensed under Creative Commons CC0 License

Этот компьютер, спроектированный для анализа развития цивилизации, предсказывает, что к 2050 году люди на Земле могут исчезнуть.

Он указывает на человеческую деятельность как на главную причину гибели цивилизации, отмечая загрязнение окружающей среды, которое становится катализатором катастрофических последствий.

"Примерно с 2040 по 2050 год цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, перестанет существовать", — прогнозирует суперкомпьютер.

Несмотря на возможные меры, такие как переход на экологически чистые автомобили и строгий контроль над рождаемостью, согласно различным сценариям, предложенным World One, ситуация не улучшится.

Напоминая о предыдущих прогнозах, некоторые журналисты отмечают, что ранее этот же компьютер предсказывал крайне критическое состояние на планете уже к 2020 году.