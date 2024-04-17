Этот день не за горами: суперкомпьютер спрогнозировал гибель человечества

Суперкомпьютер World One прогнозирует наступление Апокалипсиса и определяет время, когда человечество столкнется с своим концом.
Этот компьютер, спроектированный для анализа развития цивилизации, предсказывает, что к 2050 году люди на Земле могут исчезнуть.
Он указывает на человеческую деятельность как на главную причину гибели цивилизации, отмечая загрязнение окружающей среды, которое становится катализатором катастрофических последствий.
"Примерно с 2040 по 2050 год цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, перестанет существовать", — прогнозирует суперкомпьютер.
Несмотря на возможные меры, такие как переход на экологически чистые автомобили и строгий контроль над рождаемостью, согласно различным сценариям, предложенным World One, ситуация не улучшится.
Напоминая о предыдущих прогнозах, некоторые журналисты отмечают, что ранее этот же компьютер предсказывал крайне критическое состояние на планете уже к 2020 году.
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