Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять практичных лайфхаков для эффективного ухода за длинными волосами
Что такое субсидированные билеты и как их использовать?
"Росгосстрах": рост страховых сборов и прибыли в первом квартале 2024 года
Audi представит флагманский электрокар RS E-Tron GT Performance
Врач Русанова: чтобы очистить фрукты и овощи от паразитов, просто воды недостаточно
Врач Захарова: зубные щётки нельзя держать в ванной комнате
Какие полки выбрать для ванной комнаты — открытые или закрытые
Макрон рассказал, почему на Олимпиаде израильтяне будут выступать под флагом страны
Повышаем урожайность клубники с помощью дрожжей
Этот день не за горами: суперкомпьютер спрогнозировал гибель человечества

Суперкомпьютер World One спрогнозировал Апокалипсис

1:09
Наука

Суперкомпьютер World One прогнозирует наступление Апокалипсиса и определяет время, когда человечество столкнется с своим концом.

Суперкомпьютер World One спрогнозировал Апокалипсис
Фото: nasa.gov by NASA is licensed under Creative Commons CC0 License

Этот компьютер, спроектированный для анализа развития цивилизации, предсказывает, что к 2050 году люди на Земле могут исчезнуть.

Он указывает на человеческую деятельность как на главную причину гибели цивилизации, отмечая загрязнение окружающей среды, которое становится катализатором катастрофических последствий.

"Примерно с 2040 по 2050 год цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, перестанет существовать", — прогнозирует суперкомпьютер.

Несмотря на возможные меры, такие как переход на экологически чистые автомобили и строгий контроль над рождаемостью, согласно различным сценариям, предложенным World One, ситуация не улучшится.

Напоминая о предыдущих прогнозах, некоторые журналисты отмечают, что ранее этот же компьютер предсказывал крайне критическое состояние на планете уже к 2020 году.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Певица Наталья Подольская показала фото со дня рождения Владимира Преснякова

Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.

Наталья Подольская опубликовала снимки со дня рождения Преснякова
Саша Савельева рассказала, как Алла Пугачёва вдохновила ее на творческий путь
Эмоциональное признание Саши Савельевой о встрече с Пугачёвой: что сказала Примадонна?
Юлия Барановская показала красавицу дочь от футболиста Андрея Аршавина: вся в папу
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Киевский режим до конца не может поверить в предательство Запада Дмитрий Плотников Си Цзиньпин высказался по поводу "мирных переговоров" в Швейцарии по Украине Любовь Степушова Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Мы им будем не нужны: названы условия существования будущих колонистов Марса
Рассказываем как использовать яичную скорлупу с пользой и без вреда
Жена Евгения Петросяна объяснила свои прогулки в день появления на свет еë дочери Матильды
Жена Евгения Петросяна объяснила свои прогулки в день появления на свет еë дочери Матильды
Последние материалы
Пять практичных лайфхаков для эффективного ухода за длинными волосами
Что такое субсидированные билеты и как их использовать?
"Росгосстрах": рост страховых сборов и прибыли в первом квартале 2024 года
Суперкомпьютер World One спрогнозировал Апокалипсис
Audi представит флагманский электрокар RS E-Tron GT Performance
Врач Русанова: чтобы очистить фрукты и овощи от паразитов, просто воды недостаточно
Врач Захарова: зубные щётки нельзя держать в ванной комнате
Какие полки выбрать для ванной комнаты — открытые или закрытые
Макрон рассказал, почему на Олимпиаде израильтяне будут выступать под флагом страны
Повышаем урожайность клубники с помощью дрожжей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников