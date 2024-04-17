Шокирующая правда о происхождении человека: что на самом деле скрывают окаменелости

В научном сообществе некоторое время преобладало мнение о том, что человек возник от определенного вида обезьян. Теорию эту выдвинул Чарльз Дарвин, который около 150 лет назад предположил, что наш прародитель обитал где-то в Африке.
Согласно этой концепции, гоминиды – это ключевое звено в процессе эволюции, представляющие собой ископаемых обезьяноподобных существ. Переход от обезьяны к человекоподобному существу, считалось, произошел примерно 9,3-6,5 миллионов лет назад.
Однако сотрудники Американского музея естественной истории признают, что происхождение гоминидов остается загадкой.
Общий картины нет, а конкретных доказательств недостаточно.
В своей работе Дарвин описал африканского предполагаемого родственника будущего человека, но не привел подробностей о его природе. Ни о каком конкретном виде он не упомянул.
Современники Дарвина оперировали осколками доказательств, преимущественно окаменелостями. Однако эти ископаемые не имели сходства с Homo sapiens.
Только спустя 150 лет после высказывания Дарвина были найдены предполагаемые останки гоминидов, в основном в Восточной и Центральной Африке, а также в Европе. Однако и эти находки не дают полной картины.
Ученые откровенно признают, что эти окаменелости не подтверждают существование общего предка человека и обезьян.
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