Ученые выяснили цвет обитаемых планет в других системах

MNRAS: фиолетовый цвет может указывать на наличие жизни на иных мирах

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы из Корнеллского университета в США определили, что наиболее вероятным цветом обитаемых экзопланет являются оттенки фиолетового, в отличие от зеленых, привычных для нас. Их исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), указывает на возможное присутствие на таких планетах бактерий, поглощающих инфракрасное излучение звезд.

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Главный автор исследования Лигия Фонсека Коэльо отмечает, что фиолетовые бактерии могут процветать в различных средах, что делает их потенциальными кандидатами на жизнь в разных мирах.

Термин "фиолетовые бактерии" охватывает широкий спектр микроорганизмов разных оттенков, таких как желтые, оранжевые, коричневые и красные, которые способны использовать инфракрасное излучение для фотосинтеза. Эти микробы не выделяют кислород и основаны на более простых системах фотосинтеза.

В рамках исследования ученые выращивали более 20 видов фиолетовых бактерий, собранных в различных местах, включая мелководные болота и глубоководные гидротермальные источники. Изучив их биопигменты и световые характеристики, исследователи моделировали условия планет земного типа с различными облачными покровами.

Результаты показали, что в различных средах как влажные, так и сухие фиолетовые бактерии проявляют яркие биосигнатуры, свидетельствующие о возможном наличии жизни.

Ученые предполагают, что фиолетовые бактерии могли существовать на ранней Земле до появления растительного фотосинтеза и могут успешно развиваться на планетах, вращающихся вокруг красных карликов, наиболее распространенного типа звезд в галактике Млечный Путь.