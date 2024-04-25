Ученые выяснили цвет обитаемых планет в других системах

Астрономы из Корнеллского университета в США определили, что наиболее вероятным цветом обитаемых экзопланет являются оттенки фиолетового, в отличие от зеленых, привычных для нас. Их исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), указывает на возможное присутствие на таких планетах бактерий, поглощающих инфракрасное излучение звезд.
Главный автор исследования Лигия Фонсека Коэльо отмечает, что фиолетовые бактерии могут процветать в различных средах, что делает их потенциальными кандидатами на жизнь в разных мирах.
Термин "фиолетовые бактерии" охватывает широкий спектр микроорганизмов разных оттенков, таких как желтые, оранжевые, коричневые и красные, которые способны использовать инфракрасное излучение для фотосинтеза. Эти микробы не выделяют кислород и основаны на более простых системах фотосинтеза.
В рамках исследования ученые выращивали более 20 видов фиолетовых бактерий, собранных в различных местах, включая мелководные болота и глубоководные гидротермальные источники. Изучив их биопигменты и световые характеристики, исследователи моделировали условия планет земного типа с различными облачными покровами.
Результаты показали, что в различных средах как влажные, так и сухие фиолетовые бактерии проявляют яркие биосигнатуры, свидетельствующие о возможном наличии жизни.
Ученые предполагают, что фиолетовые бактерии могли существовать на ранней Земле до появления растительного фотосинтеза и могут успешно развиваться на планетах, вращающихся вокруг красных карликов, наиболее распространенного типа звезд в галактике Млечный Путь.
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