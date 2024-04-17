Учёные напали на генетический след общего предка людей и всех животных на Земле

Общий предок людей и всех животных на Земле появился около 700 миллионов лет назад в результате удвоения нескольких сотен генов. К такому выводу пришли эволюционисты и генетики из международной команды, сообщила пресс-служба испанского Центра геномной регуляции (CRG).
Почти все многоклеточные, кроме губок, гребневиков и некоторых других примитивных беспозвоночных, — двусторонне симметричные животные. Очевидно, у них был общий предок. Предполагается, что он возник ещё до "кембрийского взрыва" — мощного всплеска биоразнообразия, произошедшего около 540 миллионов лет назад.
Никаких следов этого общего предка найти не удаётся — вероятно, он состоял только из мягких тканей. Восстанавливать события той давней поры приходится исключительно генетическими методами.
Учёные сравнили геномы людей, акул, лягушек, опоссумов, куриц, мушек-дрозофил, пчёл, многоножек, осьминогов — всего более двух десятков разных видов — и нашли примерно 7100 генов, которые у всех совпадают. Выяснилось, что эта группа однажды случайно удвоившихся генов. В ходе дальнейшей эволюции они усложнились, развились и теперь кодируют рост конечностей, нервной системы, других органов, которых нет у самых примитивных животных.
Таким образом, ошибочная, как теперь полагают исследователи, дупликация генов сохранилась и пошла на пользу. "Это открытие заставляет нас по-новому взглянуть на то, какую роль и функции исполняют гены", — прокомментировал профессор-исследователь ICREA Мануэль Иримия, один из соавторов работы.
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