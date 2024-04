Страх или удовлетворение: какие решения принимает ваш мозг: новое исследование разоблачает его тайны

JPSP: ученые объяснили, почему ожидание так мучительно

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование американских ученых из Чикагского университета сосредоточилось на воздействии ожиданий на психологическое состояние человека. Результаты подтвердили, что неопределенность и страх перед неизвестностью могут вызывать серьезный стресс.

Фото: Wikipedia by Jeremy Yap is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно публикации в журнале "The Journal of Personality and Social Psychology" (JPSP), участникам эксперимента предлагалось выбрать между двумя сценариями. Первый вариант включал в себя выбор между быстрым выполнением всех задач или взятием длительного перерыва, сокращающего объем работы на четверть, при равной оплате труда.

Второй сценарий предполагал завершение работы над важным отчетом либо перед отпуском, либо после него, с учётом оплаты труда в обоих случаях. Исследование показало, что подавляющее большинство участников предпочли вариант с более быстрым завершением работы, даже без предложения дополнительной оплаты.

Ученые объяснили это явление стремлением избежать негативных эмоций, связанных с ожиданием, и стремлением к мгновенному удовлетворению. В таких ситуациях человек может совершать поспешные решения, не осознавая, что в будущем выгода от них может оказаться сомнительной.