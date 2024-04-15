Найден способ на 50% сократить разряд батареи смартфона

В США предложили чаще располагать станции 5G для снижения экологического вреда

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Если чаще располагать базовые станции 5G, это поможет продлить время автономной работы смартфонов на 50% и втрое снизить энергопотребление сотовой связи, подсчитали учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего (UCSD). Их статья выложена на сайте препринтов arXiv.

Фото: Pexels

Те, кто уже пользуется 5G, заметили, что эта технология сильнее тратит заряд батареи. В то же время она позволяет располагать антенны ниже и подавать на них меньшую мощность.

"Решить проблему "энергоэффективности мобильной связи" можно с помощью более плотного покрытия. В эпоху стандарта 4G многие специалисты предлагали увеличить количество сотовых вышек, однако при таком раскладе эта технология не позволит телефону достаточно быстро переключаться с одной вышки на другую, что необходимо в случае подобного уплотнения. Проблему можно решить с помощью 5G, которое даёт возможность быстро увеличить количество базовых станций и повысить энергоэффективность", — объясняет эколог из UCSD Агрим Гупта.

Он и его коллеги подсчитали, что если развесить антенны буквально на каждом дереве или столбе, благо для работы 5G хватает высоты 15 метров, при правильном их распределении можно добиться экономии электроэнергии как в базовых станциях, так и в абонентских устройствах.

В конечном счёте это будет способствовать сокращению углеродного следа, так как люди будут реже заряжать свои гаджеты, заключается в публикации.