Обнаружен отличный способ избавиться от скуки: ученые открыли важное умение человека

Состояние скуки, определенное психологами как эмоциональное отсутствие интереса и мотивации к деятельности, может иметь серьезные последствия для психического благополучия человека.
Изучение, проведенное ирландскими учеными из Лимерикского университета, выявило важную роль благодарности в смягчении эффектов скуки.
Благодарность, понимаемая как умение ценить то, что имеется в жизни и внимание к добрым поступкам окружающих или случайностям судьбы, способна изменить восприятие окружающего мира, уменьшая чувство скуки, сообщает Motivation and Emotion (MAE).
Люди, проявляющие благодарность, обнаруживают более положительное отношение к жизни, что способствует более продуктивным занятиям и взаимоотношениям с другими. Это также отражается на выборе профессии: благодарные люди чаще находят работу, которая приносит им удовлетворение. В отношениях они проявляют больше терпения, что снижает вероятность развода.
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