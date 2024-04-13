Обнаружен отличный способ избавиться от скуки: ученые открыли важное умение человека

MAE: умение быть благодарным помогает найти приятную работу и избавиться от скуки

0:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Состояние скуки, определенное психологами как эмоциональное отсутствие интереса и мотивации к деятельности, может иметь серьезные последствия для психического благополучия человека.

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Изучение, проведенное ирландскими учеными из Лимерикского университета, выявило важную роль благодарности в смягчении эффектов скуки.

Благодарность, понимаемая как умение ценить то, что имеется в жизни и внимание к добрым поступкам окружающих или случайностям судьбы, способна изменить восприятие окружающего мира, уменьшая чувство скуки, сообщает Motivation and Emotion (MAE).

Люди, проявляющие благодарность, обнаруживают более положительное отношение к жизни, что способствует более продуктивным занятиям и взаимоотношениям с другими. Это также отражается на выборе профессии: благодарные люди чаще находят работу, которая приносит им удовлетворение. В отношениях они проявляют больше терпения, что снижает вероятность развода.