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Найден идеальный способ восстановиться после стресса на работе: ученые обнаружили пользу от видеоигр

Applied Psychology: видеоигры помогают восстановиться после стресса на работе

1:08
Наука

Новое исследование показывает, что видеоигры могут помочь сотрудникам восстановить энергию после рабочего стресса.

Applied Psychology: видеоигры помогают восстановиться после стресса на работе
Фото: pexels.com by JESHOOTS.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ученые из Стамбульского университета Медипол и Роттердамского университета Эрамус провели исследование с участием 65 трудоустроенных игроков. Методика включала использование ежедневного дневника для оценки влияния игр на психологическую отстраненность от работы.

Результаты показали, что игры способствовали улучшению психологической отстраненности и развитию мастерства у игроков. Однако тип страсти к играм, будь то гармоничная или навязчивая, модулировал эффекты. Гармоничная страсть к играм оказалась более благоприятной для процесса восстановления, в то время как навязчивая страсть могла приводить к негативным последствиям, сообщает Applied Psychology.

Исследование имеет ограничения, включая зависимость от самоотчетов участников и ограниченные возможности установления причинно-следственных связей.

Будущие исследования могут улучшить понимание этих механизмов, включая использование объективных данных об игровой активности и анализ конкретных характеристик игр.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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