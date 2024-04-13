Найден идеальный способ восстановиться после стресса на работе: ученые обнаружили пользу от видеоигр

Новое исследование показывает, что видеоигры могут помочь сотрудникам восстановить энергию после рабочего стресса.
Ученые из Стамбульского университета Медипол и Роттердамского университета Эрамус провели исследование с участием 65 трудоустроенных игроков. Методика включала использование ежедневного дневника для оценки влияния игр на психологическую отстраненность от работы.
Результаты показали, что игры способствовали улучшению психологической отстраненности и развитию мастерства у игроков. Однако тип страсти к играм, будь то гармоничная или навязчивая, модулировал эффекты. Гармоничная страсть к играм оказалась более благоприятной для процесса восстановления, в то время как навязчивая страсть могла приводить к негативным последствиям, сообщает Applied Psychology.
Исследование имеет ограничения, включая зависимость от самоотчетов участников и ограниченные возможности установления причинно-следственных связей.
Будущие исследования могут улучшить понимание этих механизмов, включая использование объективных данных об игровой активности и анализ конкретных характеристик игр.
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