Это изобретение способно решить проблему загрязнения воды: ученые разработали эффективный гидрогель

Исследователи из Indian Institute of Science (IISc) разработали инновационный гидрогель с тройной полимерной сетью, который может эффективно очищать воду от мельчайших частиц пластика.
Этот гидрогель, известный как pGel@IPN, представляет собой композицию нанокластеров полиоксометаллата меди (Cu-POM), хитозана (CS), поливинилового спирта (ПВС) и полианилина (ПАНИ), создавая прочную матрицу для улавливания микропластика.
Одной из наиболее удивительных характеристик этого материала является его способность к разложению загрязняющих веществ под воздействием ультрафиолетового излучения. Это означает, что гидрогель остается эффективным даже после многократного использования, сообщает Nanoscale.
Исследования показали, что pGel@IPN способен удалить до 95% поливинилхлорида (ПВХ) и до 93% полипропилена (ПП) из воды при нейтральном pH.
Это открытие не только снизит уровень микропластика в окружающей среде, но и откроет потенциал для повторного использования материала, что помогает уменьшить общий экологический след.
Кроме того, использованный гидрогель может быть эффективно переработан в углеродные наноматериалы, что позволяет закрыть цикл производства и вернуть ресурсы обратно в экосистему.
Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.