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Это изобретение способно решить проблему загрязнения воды: ученые разработали эффективный гидрогель

Nanoscale: создан гидрогель, способный разложить до 95% микропластика в воде

1:16
Наука

Исследователи из Indian Institute of Science (IISc) разработали инновационный гидрогель с тройной полимерной сетью, который может эффективно очищать воду от мельчайших частиц пластика.

Nanoscale: создан гидрогель, способный разложить до 95% микропластика в воде
Фото: commons.wikimedia.org by Verônica Souto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот гидрогель, известный как pGel@IPN, представляет собой композицию нанокластеров полиоксометаллата меди (Cu-POM), хитозана (CS), поливинилового спирта (ПВС) и полианилина (ПАНИ), создавая прочную матрицу для улавливания микропластика.

Одной из наиболее удивительных характеристик этого материала является его способность к разложению загрязняющих веществ под воздействием ультрафиолетового излучения. Это означает, что гидрогель остается эффективным даже после многократного использования, сообщает Nanoscale.

Исследования показали, что pGel@IPN способен удалить до 95% поливинилхлорида (ПВХ) и до 93% полипропилена (ПП) из воды при нейтральном pH.

Это открытие не только снизит уровень микропластика в окружающей среде, но и откроет потенциал для повторного использования материала, что помогает уменьшить общий экологический след.

Кроме того, использованный гидрогель может быть эффективно переработан в углеродные наноматериалы, что позволяет закрыть цикл производства и вернуть ресурсы обратно в экосистему.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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