Почему одиночество может сделать вас счастливее, чем любовные отношения

Учёные выяснили, от чего зависит шанс найти счастье в отношениях

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Канадские учёные из Университета Торонто провели исследование, где они изучили связь между уровнем счастья и типом личности у людей как в отношениях, так и в одиночестве.

Фото: Wikipedia by Jon Asato is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Доктор Элейн Хоан отметила, что хотя в целом люди, находящиеся в отношениях, чаще чувствуют удовлетворение своей жизнью, чем одинокие, существует значительное количество счастливых одиноких людей. Отношения играют не такую важную роль в общем уровне удовлетворенности жизнью, как могло бы показаться. Исследование выявило, что тип личности играет более значимую роль, чем статус отношений, в определении уровня удовлетворённости жизнью.

Исследование включало более 1,8 тысячи участников в возрасте от 20 до 59 лет, некоторые из них были одиноки, а другие состояли в отношениях не менее шести месяцев. Участники отвечали на вопросы о своём уровне удовлетворённости жизнью, характеристиках личности и общем благополучии.

Результаты показали, что экстраверты в среднем чувствуют себя счастливее, чем интроверты, как в отношениях, так и в одиночестве. Однако интроверты чаще оказывались более счастливыми в одиночестве, поскольку это позволяло им легче контролировать свои эмоциональные реакции.

Исследователи также выявили связь между характеристикой личности, такой как добросовестность, и вероятностью вступления в отношения. Это связано с тем, что более добросовестные и целеустремлённые люди чаще проявляют стремление к достижению целей как в карьере, так и в личной жизни.