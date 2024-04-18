Отношения не всегда приносят счастье, но эти личностные черты делают вас действительно счастливым: исследование ученых

Ученые заявили, что отношения могут сделать интроверта экстравертом

2:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное Университетом Торонто, оспаривает распространенные убеждения относительно воздействия статуса отношений на уровень удовлетворенности жизнью. Отчет представляет альтернативную перспективу, утверждая, что личностные характеристики, такие как интроверсия, добросовестность и невротизм, играют более значительную роль.

Фото: unsplash.com by Lily & Moon / Tom Pumford is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В рамках этого исследования более 1800 участников были разделены на группы: одинокие и состоящие в отношениях. Используя модель "Большая пятерка" личности, ученые выявили, что уровень экстраверсии, добросовестности и невротизма существенно влияет на статус отношений и уровень удовлетворенности жизнью.

Интересно отметить, что, несмотря на широкое распространение представлений о счастье в рамках отношений, личностные характеристики имеют более значительное значение. Как отмечает Элейн Хоан, кандидат наук и главный автор исследования: "Роль отношений в общем уровне удовлетворенности жизнью не настолько велика, как часто предполагается".

Интроверты, несмотря на стереотипы о их антисоциальности, могут наслаждаться одиночеством и независимостью, в то время как экстраверты, в среднем, проявляют более высокий уровень удовлетворенности жизнью, независимо от статуса отношений.

По словам Хоан, другие исследования подтверждают, что отношения могут способствовать повышению экстраверсии у индивида, укреплению его уверенности в себе и расширению социального круга.

Исследование также выявило связь между добросовестностью и невротизмом с одиночеством. Люди с выраженной добросовестностью чаще склонны к достижению традиционных целей, включая создание семьи, в то время как невротические черты могут затруднить установление и поддержание отношений.

По мнению Хоан, существует определенная стигма вокруг одиночества, и она надеется, что результаты исследования позволят людям осознать, что они не обязаны соответствовать каким-то стереотипам — важно быть самим собой.

Это исследование призывает к более глубокому пониманию различных факторов, влияющих на индивидуальное благополучие и жизненные выборы, несмотря на социальные стереотипы.