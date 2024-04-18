Отношения не всегда приносят счастье, но эти личностные черты делают вас действительно счастливым: исследование ученых

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Ученые заявили, что отношения могут сделать интроверта экстравертом

2:11
Наука

Исследование, проведенное Университетом Торонто, оспаривает распространенные убеждения относительно воздействия статуса отношений на уровень удовлетворенности жизнью. Отчет представляет альтернативную перспективу, утверждая, что личностные характеристики, такие как интроверсия, добросовестность и невротизм, играют более значительную роль.

Ученые заявили, что отношения могут сделать интроверта экстравертом
Фото: unsplash.com by Lily & Moon / Tom Pumford is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В рамках этого исследования более 1800 участников были разделены на группы: одинокие и состоящие в отношениях. Используя модель "Большая пятерка" личности, ученые выявили, что уровень экстраверсии, добросовестности и невротизма существенно влияет на статус отношений и уровень удовлетворенности жизнью.

Интересно отметить, что, несмотря на широкое распространение представлений о счастье в рамках отношений, личностные характеристики имеют более значительное значение. Как отмечает Элейн Хоан, кандидат наук и главный автор исследования: "Роль отношений в общем уровне удовлетворенности жизнью не настолько велика, как часто предполагается".

Интроверты, несмотря на стереотипы о их антисоциальности, могут наслаждаться одиночеством и независимостью, в то время как экстраверты, в среднем, проявляют более высокий уровень удовлетворенности жизнью, независимо от статуса отношений.

По словам Хоан, другие исследования подтверждают, что отношения могут способствовать повышению экстраверсии у индивида, укреплению его уверенности в себе и расширению социального круга.

Исследование также выявило связь между добросовестностью и невротизмом с одиночеством. Люди с выраженной добросовестностью чаще склонны к достижению традиционных целей, включая создание семьи, в то время как невротические черты могут затруднить установление и поддержание отношений.

По мнению Хоан, существует определенная стигма вокруг одиночества, и она надеется, что результаты исследования позволят людям осознать, что они не обязаны соответствовать каким-то стереотипам — важно быть самим собой.

Это исследование призывает к более глубокому пониманию различных факторов, влияющих на индивидуальное благополучие и жизненные выборы, несмотря на социальные стереотипы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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