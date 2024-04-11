После нескольких переносов запусков "Ангара-А5" успешно стартовала с космодрома Восточный

Ракета "Ангара-А5" впервые запущена с космодрома Восточный

0:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Ракета-носитель "Ангара-А5" впервые запущена с космодрома Восточный в четверг, следует из прямой трансляции, которую проводил Роскосмос на своём YouTube-канале.

Фото: structure.mil.ru by ИА Военинформ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Старт состоялся по плану в 12:00 мск 11 апреля. Все ступени отработали по программе, после их поочерёдного отделения разгонный блок "Орион" вывел на орбиту макет полезной нагрузки.

Ранее запуск ракеты дважды откладывался ввиду технических сбоев: 9 апреля — из-за неисправности системы наддува бака окислителя центрального блока, 10 апреля не сработал контроль запуска двигателя.

"Ангару-А5" уже трижды запускали с космодрома Плесецк, а на Восточном с 2018-го строили стартовую инфраструктуру для неё. С 2025 года новая ракета должна начать выполнять полёты с полезной нагрузкой, хотя за океаном в этом сомневаются.

Пуск ракеты "Ангара-А5"