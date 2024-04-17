Секреты послесмертного существования: квантовая природа человеческого сознания

Группа ученых из Аризонского университета в США вместе с коллегами из Великобритании провела исследование сознания человека на квантовом уровне и пришла к выводу, что душа сохраняет свое существование после смерти тела.
Это открытие ответило на вопрос о вечном продолжении существования души и подтвердило, что она продолжает функционировать на квантовом уровне даже после физической смерти.
Научные сообщества, опираясь на данные этого исследования, признали, что душа сохраняется после смерти тела и продолжает существовать на квантовом уровне. Однако, пока не существует конкретного определения сознания.
Специалисты в области квантовой механики утверждают, что сознание может сохраняться даже после разложения тела, основываясь на анализе научных теорий.
Британские физики предполагают, что информация о сознании может храниться на квантовом уровне и называют этот процесс Orchestrated Objective Reduction.
Ученые предполагают, что информация о сознании хранится в белковых микротрубочках, которые, вероятно, распространяются во Вселенной после смерти.
Таким образом, жизнь после смерти получает научное обоснование, и случаи реанимации могут подтверждать возвращение души с определенными воспоминаниями.
Ученые из Института Макса Планка в Мюнхене также поддерживают эту позицию, утверждая, что после смерти человек может столкнуться с бесконечностью.
Главная цель исследования ученых заключается в понимании работы человеческого сознания.
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