Секреты послесмертного существования: квантовая природа человеческого сознания

Физики доказали, что душа продолжает существовать после смерти тела

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа ученых из Аризонского университета в США вместе с коллегами из Великобритании провела исследование сознания человека на квантовом уровне и пришла к выводу, что душа сохраняет свое существование после смерти тела.

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Это открытие ответило на вопрос о вечном продолжении существования души и подтвердило, что она продолжает функционировать на квантовом уровне даже после физической смерти.

Научные сообщества, опираясь на данные этого исследования, признали, что душа сохраняется после смерти тела и продолжает существовать на квантовом уровне. Однако, пока не существует конкретного определения сознания.

Специалисты в области квантовой механики утверждают, что сознание может сохраняться даже после разложения тела, основываясь на анализе научных теорий.

Британские физики предполагают, что информация о сознании может храниться на квантовом уровне и называют этот процесс Orchestrated Objective Reduction.

Ученые предполагают, что информация о сознании хранится в белковых микротрубочках, которые, вероятно, распространяются во Вселенной после смерти.

Таким образом, жизнь после смерти получает научное обоснование, и случаи реанимации могут подтверждать возвращение души с определенными воспоминаниями.

Ученые из Института Макса Планка в Мюнхене также поддерживают эту позицию, утверждая, что после смерти человек может столкнуться с бесконечностью.

Главная цель исследования ученых заключается в понимании работы человеческого сознания.