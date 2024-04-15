Британский ученый рассказал, где находится душа человека

Нейрофизиолог из Великобритании выдвинул теорию о том, где у человека может находиться душа

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Нейрофизиолог из Великобритании предложил новую теорию о местонахождении человеческой души.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Руководитель Центра квантовой биологии при Университете Суррея Джонджо Макфадден высказал предположение о том, что душа находится в мозге.

Ученый утверждает, что явление души представляет собой функцию, позволяющую человеку осознавать себя, и это связано с электромагнитным полем мозга. Электромагнитное поле мозга порождается множеством электрических зарядов в нейронах.

В беседе с СМИ специалист отметил, что наше сознание является результатом опыта нервных клеток, связанных с самогенерирующимся электромагнитным полем мозга.

По мнению Макфаддена, именно это обеспечивает наши добровольные действия, то есть выражает силу свободной воли человека.

Британский эксперт также отметил, что сама "субстанция" предполагаемой души уникальна для каждого индивидуума и представляет собой отдельные нервные импульсы и энергетику.