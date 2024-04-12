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Ваши кишечные бактерии могут решить, сколько вам осталось жить: ученые из Финляндии раскрывают шокирующие детали

Ученые разработали анализ на продолжительность жизни

1:16
Наука

Финские ученые разработали метод анализа, способный прогнозировать ожидаемую продолжительность жизни человека. Согласно разработчикам, этот метод может определить вероятность смерти человека за десять лет до возможного наступления смерти. Основой для таких прогнозов служит анализ микрофлоры кишечника.

Ученые разработали анализ на продолжительность жизни
Фото: Wikipedia by sylviebliss is licensed under Creative Commons Zero

Эту методику разработали специалисты из Университета Турку в Финляндии. Для оценки риска смерти не требуется анализ крови, поскольку все необходимые выводы могут быть сделаны на основе анализа образцов кала пациента.

Исследователи проанализировали образцы биоматериала, взятые еще в 2002 году, и сравнили их с результатами 15-летнего исследования. Они обнаружили связь между наличием энтеробактерий и риском смерти, часто вызванной гастроэнтерологическими или респираторными заболеваниями.

Таким образом, качество и продолжительность жизни могут зависеть от уровня вредоносных бактерий в кишечнике.

Врачи отмечают, что результаты этого исследования уникальны и могут стать отправной точкой для более глубокого изучения влияния микробиоты кишечника на здоровье человека в долгосрочной перспективе.

Тем не менее, полученные выводы требуют подтверждения и дальнейших исследований.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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