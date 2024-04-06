Не содержит ни грамма цемента: в России изобрели экологичный метод создания стройматериалов

Ученые КФУ изобрели метод создания стройматериалов из металлургических отходов

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского разработали инновационный метод производства строительных материалов из шлаков металлургических предприятий.

Фото: commons.wikimedia.org by Afedchenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Их исследование привело к созданию прочной и долговечной тротуарной плитки и кирпича, которые отличаются от традиционных материалов тем, что не содержат ни грамма цемента или других вяжущих веществ.

Вместо использования вяжущих компонентов, ученые применили технологию искусственной карбонизации. Это позволило достичь высокой прочности изделий.

Исходным материалом для производства являются шлаки, которые в огромных количествах накапливаются на металлургических предприятиях. В России их количество превышает 500 миллионов тонн. Шлаки содержат минералы, способные реагировать с углекислым газом, что позволяет образовывать прочные и водонерастворимые соединения. Однако, для активации этого процесса необходимы определенные условия, сообщает ТАСС.

Для обеспечения оптимальных условий реакции, ученые разработали специальный аппарат — карбонизационную камеру. В этой камере шлаки подвергаются процессу искусственной карбонизации при определенных температурах и давлениях. Одновременно, для процесса требуется углекислый газ, который берется из промышленных газовых выбросов.

Таким образом, помимо создания эффективного метода переработки отходов металлургического производства, ученые также снижают негативное воздействие на окружающую среду.