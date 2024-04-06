Не содержит ни грамма цемента: в России изобрели экологичный метод создания стройматериалов

Ученые Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского разработали инновационный метод производства строительных материалов из шлаков металлургических предприятий.
Их исследование привело к созданию прочной и долговечной тротуарной плитки и кирпича, которые отличаются от традиционных материалов тем, что не содержат ни грамма цемента или других вяжущих веществ.
Вместо использования вяжущих компонентов, ученые применили технологию искусственной карбонизации. Это позволило достичь высокой прочности изделий.
Исходным материалом для производства являются шлаки, которые в огромных количествах накапливаются на металлургических предприятиях. В России их количество превышает 500 миллионов тонн. Шлаки содержат минералы, способные реагировать с углекислым газом, что позволяет образовывать прочные и водонерастворимые соединения. Однако, для активации этого процесса необходимы определенные условия, сообщает ТАСС.
Для обеспечения оптимальных условий реакции, ученые разработали специальный аппарат — карбонизационную камеру. В этой камере шлаки подвергаются процессу искусственной карбонизации при определенных температурах и давлениях. Одновременно, для процесса требуется углекислый газ, который берется из промышленных газовых выбросов.
Таким образом, помимо создания эффективного метода переработки отходов металлургического производства, ученые также снижают негативное воздействие на окружающую среду.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.