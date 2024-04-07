Ученые, после анализа трехмерной карты Вселенной, подняли вопрос о постоянстве свойств темной энергии

Недавний анализ трехмерной карты Вселенной поставил вопрос о непостоянстве свойств темной энергии

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые создали беспрецедентно детальную трехмерную карту Вселенной, анализ которой выявил ряд интересных несоответствий между современными космологическими теориями и наблюдательными данными. Эти расхождения могут свидетельствовать о возможном непостоянстве свойств темной энергии.

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Работа была проведена с использованием данных, полученных при помощи инструмента DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) — высокоэффективной автоматизированной системы для изучения темной энергии и темной материи. За первый год наблюдений DESI сумел измерить спектры рекордного количества далеких галактик, в том числе объектов, отражающих ранние эпохи существования Вселенной. Об этом сообщила пресс-служба Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли (LBNL).

Согласно заявлению директора проекта DESI Майкла Леви, в целом построенная трехмерная карта согласуется с общепринятыми моделями космологии. Однако при этом были обнаружены некоторые интересные расхождения между теоретическими предсказаниями и результатами наблюдений. В частности, ученые зафиксировали отличия в типичных размерах и распределении пустот и скоплений видимой материи на расстояниях порядка 1-6 млрд световых лет.

Исследователи считают, что такие отклонения могут свидетельствовать о возможном изменении свойств темной энергии со временем. Этот вопрос активно обсуждается ведущими космологами в последние годы. Более точный ответ будет получен после завершения анализа данных, накопленных DESI за первые три года работы.

Основные задачи проекта DESI заключаются в составлении максимально точной трехмерной карты Вселенной и изучении барионных акустических осцилляций — особых колебаний, возникших в первые мгновения после Большого Взрыва. Эти исследования критически важны для раскрытия природы темной материи и темной энергии — ключевых компонентов современной космологической модели.