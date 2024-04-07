Ученые в рекордно короткое время смогли обнаружить 49 ранее неизвестных галактик

Радиотелескоп MeerKA позволил ученым за 2,3 часа найти 49 ранее неизвестных галактик

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа международных астрономов во главе с Марцином Гловацким из Университета Кертина совершила впечатляющее открытие — за рекордно короткое время, всего 2,3 часа наблюдений, им удалось обнаружить 49 ранее неизвестных галактик.

Фото: Wikimedia Commons by Nielander is licensed under CC0

Ученые подробно описали свою находку в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Для этого исследования специалисты использовали радиотелескоп MeerKAT, расположенный в Южной Африке. Примечательно, что первоначальной целью ученых был поиск нейтрального водорода, но в итоге они случайно наткнулись на куда более масштабное открытие — новые галактики.

Все обнаруженные космические объекты астрономы разделили на три основные группы, отличающиеся повышенным содержанием нейтрального водорода. При этом исследователи не исключают, что все эти галактики могут быть частью единой "супергруппы".

Кроме того, во время наблюдений ученые зафиксировали один объект, который, вероятно, является гидроксильным (ОН) мегамазером. Однако из-за недостатка детальных данных подтвердить эту гипотезу пока не удалось.

Ранее NASA продемонстрировало, как могут выглядеть сверхмассивные черные дыры, существующие во Вселенной. На представленных изображениях показаны две впечатляющие черные дыры — одна, сравнимая по размеру с орбитой Меркурия, находится в галактике Циркуль, а другая, ультрагигантская черная дыра TON-618 массой 66 миллиардов солнечных масс, расположена на расстоянии более 10 миллиардов световых лет от Земли и не представляет угрозы для нашей планеты.