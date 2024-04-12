Астрономы из Чикаго нашли в Млечном Пути древние звёзды-"каннибалы", съевшие соседей

arXiv: обнаружен механизм обновления звезд за счёт поглощения своих собратьев

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы из Северо-Западного университета в Чикаго сделали важное открытие, объясняющее почему некоторые звёзды в нашей галактике Млечный Путь, несмотря на свой древний возраст, выглядят необычайно молодо. Они выяснили, что эти звезды удлинили свою жизнь, поглощая другие звезды. Их исследование было опубликовано на портале научных материалов arXiv.

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Ученые пришли к выводу на основе моделирования движения тысячи звезд вокруг сверхмассивной чёрной дыры Стрелец А*, находящейся в центре Млечного Пути.

Этот регион насыщен звёздами, которые часто сталкиваются друг с другом. Исходя из расчётов, когда звезды сталкиваются, они могут объединиться, обновляясь. В других случаях менее массивные звезды теряют значительное количество вещества.

По словам астрономов, в центре Млечного Пути миллионы звезд вращаются со скоростью в тысячи километров в секунду под воздействием сильной гравитации Стрельца А*. При таких условиях звёзды непрерывно сталкиваются, создавая странные звёздные объекты малой массы.

Однако они движутся настолько быстро, что не могут полностью сливаться друг с другом.

По мере удаления от чёрной дыры скорость столкновений снижается, что позволяет некоторым звёздам полностью поглощать другие. Хотя эти звёзды выглядят молодо, они очень быстро истощают избыток водорода.