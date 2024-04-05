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Африка может стать главным источником углерода: ученые обнаружили страшную экологическую тенденцию на континенте

CBC: Африка перешла из состояния поглотителя углерода в его источник

1:15
Наука

Согласно прогнозам, к 2040 году население Африки превысит 2 миллиарда человек. Это приведет к увеличению давления на сельское хозяйство и использование земельных ресурсов. Исследование показало, что за последнее десятилетие Африка перешла от состояния чистого поглотителя углерода к источнику углерода.

CBC: Африка перешла из состояния поглотителя углерода в его источник
Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Рост выбросов углерода обусловлен несколькими факторами, включая сжигание ископаемого топлива, выбросы метана от домашнего скота и потери углерода в почве при изменениях землепользования. Несмотря на то, что природные экосистемы продолжают поглощать значительную часть углерода, переход к углеродно-нейтральным видам топлива может снизить антропогенные выбросы на 30%, сообщает Global Biogeochemical Cycles (CBC).

Однако увеличение спроса на продукты питания может сделать эти усилия менее эффективными. Авторы исследования подчеркивают важность сбора дополнительных данных и разработки специализированных моделей для оценки влияния на окружающую среду в африканском контексте. Они также призывают к применению климатически устойчивых методов сельского хозяйства и инвестированию в решение социально-экономических проблем, сохраняя природные ресурсы Африки.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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