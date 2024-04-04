Сколько осталось лет до апокалипсиса?: как Солнце медленно превращается в красного гиганта

Обычные для человека явления — солнечный свет и тепло — являются результатом нескучных физических процессов. Солнце, которое приносит жизнь на Землю, по оценкам исследователей NASA, не является вечным и также имеет свой конец. Этот момент наступит через триллионы лет, пока ему не исполнится 5 миллиардов лет.
Специалисты классифицируют Солнце как звезду среднего возраста, что подразумевает примерно 10 миллиардов лет активной жизни, сообщает Live Science.
Когда запас водорода в ядре Солнца иссякнет, оно начнет превращение в красного гиганта. Остаётся около 5 миллиардов лет до того момента, как Солнце перестанет быть источником света и тепла.
Внешняя оболочка звезды сохранит водородное ядро в течение некоторого времени, расширяясь и остывая. При этом она поглотит ближайшие планеты.
Солнечные ветра станут настолько мощными, что магнитное поле Земли будет подавлено, а атмосфера исчезнет. В конечном итоге звезда взорвется, оставив светящуюся туманность из горячей плазмы, которая будет светиться еще 10 000 лет, а затем потухнет.
Справиться с муравьями поможет одно простое изобретение.