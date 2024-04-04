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Сколько осталось лет до апокалипсиса?: как Солнце медленно превращается в красного гиганта

Специалисты NASA: когда взорвется солнце и что будет потом

1:10
Наука

Обычные для человека явления — солнечный свет и тепло — являются результатом нескучных физических процессов. Солнце, которое приносит жизнь на Землю, по оценкам исследователей NASA, не является вечным и также имеет свой конец. Этот момент наступит через триллионы лет, пока ему не исполнится 5 миллиардов лет.

Специалисты NASA: когда взорвется солнце и что будет потом
Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Специалисты классифицируют Солнце как звезду среднего возраста, что подразумевает примерно 10 миллиардов лет активной жизни, сообщает Live Science.

Когда запас водорода в ядре Солнца иссякнет, оно начнет превращение в красного гиганта. Остаётся около 5 миллиардов лет до того момента, как Солнце перестанет быть источником света и тепла.

Внешняя оболочка звезды сохранит водородное ядро в течение некоторого времени, расширяясь и остывая. При этом она поглотит ближайшие планеты.

Солнечные ветра станут настолько мощными, что магнитное поле Земли будет подавлено, а атмосфера исчезнет. В конечном итоге звезда взорвется, оставив светящуюся туманность из горячей плазмы, которая будет светиться еще 10 000 лет, а затем потухнет.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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