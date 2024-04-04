Астрономы признались, что подкручивали фото Нептуна, как в "Инстаграме"*. Какого же он цвета на самом деле?

В Оксфордском университете показали фото Урана и Нептуна без коррекции

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Нептун не синий, каким мы привыкли его считать, основываясь на фото, присланных "Вояджерами". В Оксфордском университете показали снимки далёких планет без коррекции и объяснили, зачем она была нужна.

Фото: University of Oxford by Patrick Irwin is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

Для получения информации об истинных оттенках астрономы использовали данные спектрографа изображений космического телескопа Хаббла (STIS) и многоблочного спектроскопического обозревателя (MUSE) на Очень большом телескопе Европейской южной обсерватории. Результаты их исследования опубликованы в издании Monthly Notices of the RAS.

На самом деле Уран и Нептун примерно одного зеленовато-голубого цвета. Свою лепту внесло несовершенство оптики старых космических аппаратов, а кроме того, учёные скорректировали полученные с них изображения.

"Они сделали то, что каждый из нас когда-то да делал в "Инстаграме"* - подправили цветовую гамму. Они усилили синий цвет, чтобы можно было увидеть особенности атмосферы Нептуна, поэтому на фотографии он выглядит темно-синим, хотя в действительности он по цвету очень близок к Урану", — объяснила королевский астроном Шотландии и профессор астрофизики Эдинбургского университета Кэтрин Хейманс.

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