Астрономы признались, что подкручивали фото Нептуна, как в "Инстаграме"*. Какого же он цвета на самом деле?

Нептун не синий, каким мы привыкли его считать, основываясь на фото, присланных "Вояджерами". В Оксфордском университете показали снимки далёких планет без коррекции и объяснили, зачем она была нужна.
Для получения информации об истинных оттенках астрономы использовали данные спектрографа изображений космического телескопа Хаббла (STIS) и многоблочного спектроскопического обозревателя (MUSE) на Очень большом телескопе Европейской южной обсерватории. Результаты их исследования опубликованы в издании Monthly Notices of the RAS.
На самом деле Уран и Нептун примерно одного зеленовато-голубого цвета. Свою лепту внесло несовершенство оптики старых космических аппаратов, а кроме того, учёные скорректировали полученные с них изображения.
"Они сделали то, что каждый из нас когда-то да делал в "Инстаграме"* - подправили цветовую гамму. Они усилили синий цвет, чтобы можно было увидеть особенности атмосферы Нептуна, поэтому на фотографии он выглядит темно-синим, хотя в действительности он по цвету очень близок к Урану", — объяснила королевский астроном Шотландии и профессор астрофизики Эдинбургского университета Кэтрин Хейманс.
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