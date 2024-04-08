Стало известно, как уберечься от опасного хронического стресса. Достаточно одного из этих трёх действий

Daily Mail: физический контакт полезен для людей при хроническом стрессе

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Американский психиатр и семейный врач Лоусон Вулсин подчеркнул в интервью для издания Daily Mail, что различные методы, такие как физический контакт, игра с домашними животными, общение за столом, практика йоги и медитации, могут значительно снизить уровень опасного хронического стресса.

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Врач отметил, что высокий уровень стресса может стать одной из причин возникновения серьёзных заболеваний, таких как диабет, гипертония и сердечно-сосудистые проблемы. Кроме того, стресс негативно сказывается на психическом здоровье.

Чтобы предотвратить стресс, Вулсин советует приобрести здоровые привычки, которые способствуют увеличению уровня гормона окситоцина в организме.

Этот гормон стимулирует социальную адаптацию, снижает нервное и мышечное напряжение, а также обладает успокаивающим эффектом, способствуя установлению контакта с другими людьми.

Согласно мнению специалиста, физический контакт с другими людьми или с домашними животными может стимулировать выработку окситоцина. Также этот гормон выделяется в организме во время общения в компании, например, за обедом с друзьями или семьей.

Еще одним способом увеличения уровня окситоцина является занятие физическими упражнениями, как интенсивными, так и умеренными.

Также медитация может способствовать расслаблению. Тем не менее, у некоторых людей такие практики могут вызвать тревожность, поэтому психиатр рекомендует рассмотреть альтернативные методы, такие как йога, которые также способствуют успокоению.