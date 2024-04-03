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Загадка зрения: открытия, которые помогут понять, почему мужчины и женщины видят по-разному

Исследование раскрыло различия в зрительном восприятии между мужчинами и женщинами

1:54
Наука

Недавние исследования, проведенные группой ученых, выявили интересные различия в визуальном восприятии между мужчинами и женщинами. Основное внимание было уделено критическим порогам слияния мерцаний, которые являются важным показателем для оценки временного разрешения зрения, как сообщается на портале PLOS ONE.

Исследование раскрыло различия в зрительном восприятии между мужчинами и женщинами
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Этот психофизический показатель определяет максимальную скорость, с которой зрительная система способна различать визуальные сигналы.

Исследователи отметили значительные различия в критических порогах слияния мерцаний как между полами, так и между индивидуальными лицами.

Проведя анализ среди здоровых участников определенного возрастного диапазона, исследователи применили два психофизических метода и три различных измерения в каждом случае. Результаты указали на сильную корреляцию между значениями критических порогов слияния мерцаний.

Наибольшие различия в порогах слияния мерцаний были замечены приблизительно на частоте 30 Гц, с 95% доверительным интервалом в 21 Гц. Ученые также обнаружили, что около 80% вариации объясняется межиндивидуальными различиями, в то время как примерно 10% приходится на внутрииндивидуальные различия в течение трех сессий.

Интересным выводом исследования стало то, что у мужчин внутрииндивидуальные пороги практически не отличались между тремя сессиями, в то время как у женщин были обнаружены существенные различия.

Это может указывать на более высокую вариабельность критических порогов слияния мерцаний у женщин по сравнению с мужчинами.

Эти результаты могут иметь практическое значение, включая улучшение диагностики и лечения заболеваний, связанных с зрительным восприятием, а также в разработке персонализированных методов обучения и тренировок для улучшения зрительной функции у различных групп людей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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