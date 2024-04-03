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Посмотрите на исчезающую розовую рыбу с руками, которую случайно нашли на большой глубине

Найдена очень редкая рыба с руками вместо плавников

1:46
Наука

Аквалангисты, исследовавшие затонувший корабль у берегов Тасмании, обнаружили редкую розовую рыбу Brachiopsilus dianthus, не попадавшуюся на глаза людям более двадцати лет. Они сняли находку на видео, его публикует Live Science.

Найдена очень редкая рыба с руками вместо плавников
Фото: Handfish Conservation Project on FB by James Parkinson is licensed under CC0

Этот исчезающий вид относится к семейству Brachionichthyidae, представители которого не могут управлять глубиной погружения, как все рыбы, из-за отсутствия плавательного пузыря, поэтому ползают по дну. Из-за этого их плавники видоизменены в подобие рук, а обитают они в основном на мелководье — не глубже 40 метров.

Тем удивительнее открытие австралийских дайверов. Облазив вдоль и поперёк пароход SS Tasman, потерпевший крушение в позапрошлом веке, они уже собирались всплывать, поскольку запасы воздуха были на исходе, когда заметили рыбу с руками на глубине 70 метров.

"Мы были там, чтобы исследовать место крушения, но рыба-рука затмила всеобщее внимание", — признался Брэд Тернер, один из исследователей.

Следом в 10 метрах от первой они увидели ещё одну такую же. Похоже, популяция B. Dianthus больше, чем считалось ранее.

За всё время с момента открытия этой рыбы в 1947 году её видели всего несколько раз. Последний — в 2021-м, примерно там же и тоже на большой глубине — 120 метров.

"Это наблюдение является частью нескольких недавних открытий, сделанных за последние два года, которые показали нам, что этот вид может жить намного глубже, чем считалось ранее", — заметил доцент кафедры экологии и биоразнообразия в Университете Тасмании Невилл Барретт.

По его мнению, этих рыб вытесняет с мелководья повышение температуры океана.

Розовая рыба с руками
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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