За генетически отредактированной суперкартошкой будущее: она быстрее варится и лучше хранится

Британские учёные хотят отредактировать ДНК картофеля. Об их поистине наполеоновских планах пишет Daily Mail.
Всем хороша картошка, но долго варится. В качестве источника неполезных, но вкусных углеводов нетерпеливые жители Туманного Альбиона всё чаще предпочитают ей макароны или рис.
Генетики агротехнологической компании B-hive Innovations в Линкольне совместно с Branston Potatoes и Институтом Джеймса Хаттона в Шотландии хотят изменить участок ДНК овоща, отвечающий за скорость размягчения клеток клубней.
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Параллельно должна решиться проблема сохранности картофеля — большая часть ежегодно выращиваемых в Британии пяти миллионов тонн этой культуры отправляется в отходы из-за потери товарного вида.
Важно понимать, что такой картофель не будет ГМО, потому что он не содержит чужеродных генов. Его собственная ДНК будет отредактирована с помощью "молекулярных ножниц" CRISPR, объясняет доктор Роб Хэнкок, научный сотрудник Института Джеймса Хаттона.
"Редактирование генов и другие технологии точной селекции открывают беспрецедентные возможности для быстрого улучшения свойств картофеля, удовлетворяя необходимость быстрого реагирования на меняющиеся предпочтения потребителей", — говорит он.
Чтобы добиться аналогичных изменений свойств сельскохозяйственных культур традиционными методами, требуются годы селекции.
Безопасность организмов с отредактированным геномом также не вызывает от нареканий, в отличие от ГМО, в отношении которых в Великобритании до сих пор действуют некоторые ограничения — ввиду недостаточности данных о последствиях употребления.
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