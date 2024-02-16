Созданы "молекулярные ножницы" для выведения генетически модифицированных мышей и кроликов

Российские генетики улучшили точность "молекулярных ножниц" на основе нуклеаз системы CRISPR/Cas, сообщил член ученого совета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Дмитрий Купраш.
Выступая на II Форуме будущих технологий, он рассказал о достижениях в области технологий редактирования генома.
"Получены новые геномные редакторы. Несколькими способами улучшена эффективность редактирования — при помощи гомологичной рекомбинации и создания мутантных редакторов с повышенной точностью", — пояснил учёный.
Это поможет выводить генетически модифицированных мышей и кроликов для испытания на них новых лекарств от тяжёлых заболеваний.
Форум будущих технологий проводился Фондом Росконгресс при поддержке Министерства здравоохранения РФ в Центре международной торговли в Москве 13-14 февраля. Его основным направлением в этот раз стало развитие медицины.
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