Эта разработка российских ученых решит одну из главных проблем ЭКГ: инновационная плёнка упростит задачу врачам

Российские ученые разработали гибкие нательные электроды, предназначенные для использования в процессе снятия электрокардиограмм (ЭКГ), чтобы решить проблему, связанную с отклеиванием электродов от кожи вследствие естественного потоотделения.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic