Эта разработка российских ученых решит одну из главных проблем ЭКГ: инновационная плёнка упростит задачу врачам

Российские ученые разработали электроды, которые не отклеиваются во время ЭКГ

Российские ученые разработали гибкие нательные электроды, предназначенные для использования в процессе снятия электрокардиограмм (ЭКГ), чтобы решить проблему, связанную с отклеиванием электродов от кожи вследствие естественного потоотделения.

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Согласно сообщению издания "Научная Россия", специалисты разработали инновационные плёнки из органических материалов, которые способны регистрировать электрические сигналы с высокой точностью, сохраняя при этом надежное крепление на коже.

Эти гибкие электроды изготавливаются из полимеров класса триазиновых каркасов, что обеспечивает им уникальные характеристики стабильности и устойчивости к механическим деформациям. Электроды из этих материалов представляют собой идеальный вариант для производства нательных электродов, поскольку они могут эффективно адаптироваться к форме тела и оставаться надежно закрепленными в течение продолжительного времени.

Помимо этого, новые материалы отлично подходят для контроля дыхания и частоты сердечных сокращений, что делает их востребованными не только в медицинских целях, но и в области спорта.