Как активировать скрытые суперспособности своего мозга: уроки от тибетских монахов

Нейрофизиолог Каплан: тибетские монахи используют все возможности своего мозга

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Большинство обычных людей упускают огромные возможности, которые скрыты в человеческом мозге. Например, тибетские монахи, погружаясь в глубокие медитации, активируют скрытые потенциалы своего сознания.

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Об этом рассказал нейрофизиолог и руководитель лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ Александр Каплан в интервью для Газеты.Ru. Современная цивилизация и технологический прогресс не всегда способствуют раскрытию когнитивных способностей человека, часто даже приводя к их деградации.

Это легко заметить, наблюдая за пассажирами в общественном транспорте, поглощёнными своими смартфонами, когда их мозг пассивно потребляет информацию, не задействуя свои резервы.

Каплан также упомянул о своих исследованиях в тибетских монастырях Индии, где он изучает медитативные практики монахов, которые в полной мере используют потенциал своего разума, даже способны предсказывать будущее.

Человеческий мозг эволюционно адаптирован для выполнения огромного объёма работы. В нём содержится множество операционных элементов и синапсов, превосходящее количество транзисторов в современных процессорах в разы.

Основное отличие человека от животных заключается в его способности к постоянному развитию и совершенствованию мозговой деятельности. В то время как животные ограничены в своих мыслях поисков пищи, самосохранения и продолжения рода, человек способен стремиться к большему.

Для этого нужны только подходящие стимулы и мотивация.