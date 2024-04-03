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Как активировать скрытые суперспособности своего мозга: уроки от тибетских монахов

Нейрофизиолог Каплан: тибетские монахи используют все возможности своего мозга

1:33
Наука

Большинство обычных людей упускают огромные возможности, которые скрыты в человеческом мозге. Например, тибетские монахи, погружаясь в глубокие медитации, активируют скрытые потенциалы своего сознания.

Нейрофизиолог Каплан: тибетские монахи используют все возможности своего мозга
Фото: Openverse by archer10 (Dennis) is licensed under CC BY-SA 2.0

Об этом рассказал нейрофизиолог и руководитель лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ Александр Каплан в интервью для Газеты.Ru. Современная цивилизация и технологический прогресс не всегда способствуют раскрытию когнитивных способностей человека, часто даже приводя к их деградации.

Это легко заметить, наблюдая за пассажирами в общественном транспорте, поглощёнными своими смартфонами, когда их мозг пассивно потребляет информацию, не задействуя свои резервы.

Каплан также упомянул о своих исследованиях в тибетских монастырях Индии, где он изучает медитативные практики монахов, которые в полной мере используют потенциал своего разума, даже способны предсказывать будущее.

Человеческий мозг эволюционно адаптирован для выполнения огромного объёма работы. В нём содержится множество операционных элементов и синапсов, превосходящее количество транзисторов в современных процессорах в разы.

Основное отличие человека от животных заключается в его способности к постоянному развитию и совершенствованию мозговой деятельности. В то время как животные ограничены в своих мыслях поисков пищи, самосохранения и продолжения рода, человек способен стремиться к большему.

Для этого нужны только подходящие стимулы и мотивация.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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