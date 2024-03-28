США начали возврат к атомной энергетике — передумали закрывать АЭС

NYT: одобрен кредит на первый в США перезапуск АЭС после закрытия

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Белый дом одобрил выделение кредита 1,52 миллиарда долларов на перезапуск закрытой ранее АЭС "Палисейдс" в штате Мичиган, сообщает The New York Times в среду.

Фото: Flickr by IAEA Imagebank is licensed under CC BY-SA 2.0

Станция мощностью 800 МВт на берегу озера Мичиган была остановлена в мае 2022 года. Владельцы собирались снести её. Но ввиду изменившейся экономической конъюнктуры губернатор штата, демократка Гретхен Уитмер пролоббировала модернизацию.

"После открытия "Палисейдс" станет первой успешно перезапущенной атомной электростанцией в американской истории, принеся региональный экономический эффект в размере 363 миллионов долларов и помогая Мичигану возглавить будущее чистой энергии", — довольна она.

США по сей день занимают первое место в мире по выработке атомной энергии, хотя эксплуатационный ресурс многих энергоблоков исчерпан или подходит к концу. Открывать новые — очень дорого. В перспективе предполагается перепрофилировать всю отрасль на использование малых реакторов, но до этого ещё далеко. Поэтому на федеральном уровне принято решение пока что возрождать существующие мощности путём их реконструкции и модернизации.

"Атомная энергетика — наш единственный крупнейший источник безуглеродной электроэнергии, которая напрямую поддерживает 100 000 рабочих мест по всей стране и еще сотни тысяч косвенно", — заявила министр энергетики США Дженнифер М. Грэнхольм.

Евросоюз также переживает "атомный ренессанс", тем более что этому способствует отказ от российского газа и угля.