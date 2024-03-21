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Олег Артюков
В ЕС заговорили о развитии атомной энергетики

Зелёная энергетика вышла из моды. ЕС возвращается к АЭС

2:39
Экономика

Евросоюз вновь проявляет заинтересованность в развитии атомной энергетики. Глава Евросовета Шарль Мишель полагает, что АЭС должны обеспечить энергосуверенитет Евросоюза.

Зелёная энергетика вышла из моды. ЕС возвращается к АЭС
Фото: flickr.com by Peretzp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По его словам, на заинтересованность Евросоюза появлял конфликт на Украине. При это Мишель не стал вдаваться углубляться в тему и не напомнил, что ЕС сам ввёл эмбарго на импорт российской нефти и угля. А кроме того, ставит своей целью полностью отказаться от поставок природного газа из России.

В свою очередь, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен впервые призвала к продлению сроков эксплуатации АЭС Европы.

Последовательную политику по отказу от использования атомной энергии в Евросоюзе проводит только Германия. Во всех остальных европейских странах постепенно разворачивается атомный ренессанс.

Франция продляет службу своих атомных станций. Венгрия собирается строить новую станцию, причём строительство ведёт АЭС в стране ведёт с помощью России. Италия также хочет вернуться к атомной генерации, хотя ранее закрыла все свои устаревшие АЭС.

А вот премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что странам ЕС необходимо как можно быстрее адаптировать цепочки поставок ядерных материалов, чтобы перестать быть зависимыми от России.

Здесь стоит напомнить, что в прошлом году министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что её страна не намерена отказываться от контракта с Россией по переработке регенерированного урана. Объяснила она это тем, что Франция не будет прислуживать России.

Министр тогда объяснила, что если контракт будет разорван, это принесёт России много выгоды по сравнению с тем, что предусмотрено условиями действующего договора. Вероятно, речь шла о выплате большой неустойки в случае расторжения договора.

США также активно закупали ядерное топливо в России. Но теперь хотят от этого отказаться. Накануне министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила о необходимости ускорить введение запрета на закупки российского урана. В прошлом году США купили его на 1,2 миллиарда долларов.

Соответствующий закон уже принят сенатом, дело за палатой представителей. Есть нюанс, разумеется: запрет на импорт ядерного топлива из России вводится до 2040 года, однако власти США будут наделены полномочиями остановить его выполнение, если это будет отвечать американским интересам. Проще говоря, в любой момент возобновить импорт ядерного топлива из России.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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