Евросоюз вновь проявляет заинтересованность в развитии атомной энергетики. Глава Евросовета Шарль Мишель полагает, что АЭС должны обеспечить энергосуверенитет Евросоюза.
По его словам, на заинтересованность Евросоюза появлял конфликт на Украине. При это Мишель не стал вдаваться углубляться в тему и не напомнил, что ЕС сам ввёл эмбарго на импорт российской нефти и угля. А кроме того, ставит своей целью полностью отказаться от поставок природного газа из России.
В свою очередь, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен впервые призвала к продлению сроков эксплуатации АЭС Европы.
Последовательную политику по отказу от использования атомной энергии в Евросоюзе проводит только Германия. Во всех остальных европейских странах постепенно разворачивается атомный ренессанс.
Франция продляет службу своих атомных станций. Венгрия собирается строить новую станцию, причём строительство ведёт АЭС в стране ведёт с помощью России. Италия также хочет вернуться к атомной генерации, хотя ранее закрыла все свои устаревшие АЭС.
А вот премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что странам ЕС необходимо как можно быстрее адаптировать цепочки поставок ядерных материалов, чтобы перестать быть зависимыми от России.
Здесь стоит напомнить, что в прошлом году министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что её страна не намерена отказываться от контракта с Россией по переработке регенерированного урана. Объяснила она это тем, что Франция не будет прислуживать России.
Министр тогда объяснила, что если контракт будет разорван, это принесёт России много выгоды по сравнению с тем, что предусмотрено условиями действующего договора. Вероятно, речь шла о выплате большой неустойки в случае расторжения договора.
США также активно закупали ядерное топливо в России. Но теперь хотят от этого отказаться. Накануне министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила о необходимости ускорить введение запрета на закупки российского урана. В прошлом году США купили его на 1,2 миллиарда долларов.
Соответствующий закон уже принят сенатом, дело за палатой представителей. Есть нюанс, разумеется: запрет на импорт ядерного топлива из России вводится до 2040 года, однако власти США будут наделены полномочиями остановить его выполнение, если это будет отвечать американским интересам. Проще говоря, в любой момент возобновить импорт ядерного топлива из России.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.