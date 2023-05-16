Министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что её страна не намерена отказываться от контракта с Россией по переработке регенерированного урана. Объяснила она это тем, что Франция не будет прислуживать России.
Парадоксальное заявление? Министр объяснила, что если контракт будет разорван, то это принесёт России много выгоды по сравнению с тем, что предусмотрено условиями действующего договора. Вероятно, речь о выплате большой неустойки в случае расторжения договора.
Напомним, в западной прессе уже достаточно длительное время указывают на большую зависимость Европы и США от поставок обогащённого урана из России, который используется качестве топлива для атомных электростанций.
Регенерированный уран получают во Франции в процессе переработки отработавшего ядерного топлива на местных АЭС. Затем его направляют в Россию, где происходит дообогащение до урана-235. И из него во Франции производят ядерное топливо.
В 2018 году компания "Техснабэкспорт", входящая в структуру "Росатома", а также французская Electricite de France подписали контракт на переработку регенерированного урана. В 2022 году EDF закупила в России 153 тонны такого обогащённого урана. Это означает, что на РФ пришлось 15 процентов поставок французской компании, отмечает Ruposters.
Значительная зависимость от поставок из России мешает введению санкций в атомной сфере. На днях во Франции пройдёт встреча представителей атомной отрасли 16 европейских государств. В ходе этой встречи собираются обсудить выстраивание "ценностных европейских цепочек устойчивости и независимости" энергосектора.
Стоит заметить, что ранее власти Венгрии заявили о том, что будут противодействовать любым попыткам ввести санкции против российской атомной отрасли на уровне Евросоюза.
И это тоже вполне объяснимо. В прошлом году Управление по атомной энергетике Венгрии выдало "Росатому" разрешение на строительство V и VI энергоблоков АЭС "Пакш".
Кроме того, в российской госкорпорации заявили, что готовы уже в 2024 году приступить к строительству атомной электростанции "Пакш-2".
Российский танк способен выполнять задачи без экипажа, подчеркнул экс-глава "Роскосмоса".