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Антон Куликов

"Мы не будем прислуживать России": Франция объяснила отказ разрывать контракт с РФ в ядерной сфере

2:32
Экономика

Министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что её страна не намерена отказываться от контракта с Россией по переработке регенерированного урана. Объяснила она это тем, что Франция не будет прислуживать России.

"Мы не будем прислуживать России": Франция объяснила отказ разрывать контракт с РФ в ядерной сфере
Фото: REX/Shutterstock

Парадоксальное заявление? Министр объяснила, что если контракт будет разорван, то это принесёт России много выгоды по сравнению с тем, что предусмотрено условиями действующего договора. Вероятно, речь о выплате большой неустойки в случае расторжения договора.

Напомним, в западной прессе уже достаточно длительное время указывают на большую зависимость Европы и США от поставок обогащённого урана из России, который используется качестве топлива для атомных электростанций.

Регенерированный уран получают во Франции в процессе переработки отработавшего ядерного топлива на местных АЭС. Затем его направляют в Россию, где происходит дообогащение до урана-235. И из него во Франции производят ядерное топливо.

В 2018 году компания "Техснабэкспорт", входящая в структуру "Росатома", а также французская Electricite de France подписали контракт на переработку регенерированного урана. В 2022 году EDF закупила в России 153 тонны такого обогащённого урана. Это означает, что на РФ пришлось 15 процентов поставок французской компании, отмечает Ruposters.

Значительная зависимость от поставок из России мешает введению санкций в атомной сфере. На днях во Франции пройдёт встреча представителей атомной отрасли 16 европейских государств. В ходе этой встречи собираются обсудить выстраивание "ценностных европейских цепочек устойчивости и независимости" энергосектора.

Стоит заметить, что ранее власти Венгрии заявили о том, что будут противодействовать любым попыткам ввести санкции против российской атомной отрасли на уровне Евросоюза.

И это тоже вполне объяснимо. В прошлом году Управление по атомной энергетике Венгрии выдало "Росатому" разрешение на строительство V и VI энергоблоков АЭС "Пакш".

Кроме того, в российской госкорпорации заявили, что готовы уже в 2024 году приступить к строительству атомной электростанции "Пакш-2".

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы франция
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