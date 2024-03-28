Дело не только в их общем здоровье: обнаружена зависимость между звуками, издаваемыми коралловыми рифами, и фазами Луны

Группа подводных исследователей обнаружила, что звуки, издаваемые коралловыми рифами, меняются в зависимости от фаз Луны.
В своем исследовании ученые использовали подводные микрофоны для мониторинга звуков, исходящих от рифов в течение 2020-2021 годов.
Предыдущие исследования показали, что звуковая активность на рифах связана с их общим здоровьем, поскольку большее количество звуков обычно отражает более благоприятные условия для морской жизни, сообщает PLOS ONE.
В новом исследовании исследователи обнаружили, что уровень шума рифов меняется во время восхода и захода Луны из-за изменения освещенности воды. Эти изменения в звуковой активности, связанные с фазами Луны, указывают на прямое влияние света от спутника Земли на активность коралловых организмов.
Эта информация важна, учитывая угрозы, которые глобальное потепление и закисление океана сулят коралловым рифам и морской жизни. Знание о временах наибольшей активности рифов может помочь в разработке мер по их сохранению.
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