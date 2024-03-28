Эта "капсула времени" хранилась около 50 тысяч лет: находки ученых на острове Барроу проливают свет на жизнь аборигенов

QSR: на острове Барроу обнаружена "капсула времени" возрастом около 50 тысяч лет

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Австралии обнаружили на острове Барроу уникальную "капсулу времени", раскрывающую некоторые аспекты жизни первобытных аборигенов, проживавших на континенте около 50 000 лет назад.

Фото: gallery.imagicity.com by Graham Crumb is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Исследование описывает экспедицию, которая проводилась на острове, расположенном в 60 км от города Пилбары на западном побережье Австралии.

Остров Барроу когда-то был частью северо-западного шельфа австралийского континента, ныне затопленного океаном. Исследования показали, что местность была заселена аборигенами на протяжении многих тысячелетий, пока не была отрезана от материка поднятием уровня моря около 6500 лет назад.

Во время последнего ледникового периода уровень мирового океана был значительно ниже, чем сегодня, но после его окончания и последующего таяния льда уровень моря поднялся, отрезав остров от материка. Несмотря на то что аборигены перестали заселять остров, на нем сохранились археологические находки, представляющие собой "капсулу времени", сообщает Quaternary Science Reviews (QSR).

Одним из самых древних археологических памятников Западной Австралии оказалась пещера Буди, где были обнаружены следы пребывания аборигенов возрастом более 50 000 лет. Находки включают останки моллюсков, черепах, рыбы и крабов, которые служили пищей для древних обитателей этого места. Из-за быстрого износа орудий из известняка аборигены предпочитали использовать твердые панцири крупных морских улиток для изготовления инструментов.