Формирование долговременных воспоминаний не проходит бесследно: ученые обнаружили сопутствующие деформации в организме

Исследование, проведенное учеными из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна, обнаружило, что формирование долговременных воспоминаний связано с повреждением ДНК и воспалением мозга.
Руководитель исследования Елена Радулович утверждает, что воспаление в определенных нейронах гиппокампа, центре памяти мозга, играет важную роль в этом процессе.
Стимуляция нейронов приводит к циклу повреждения и восстановления ДНК в гиппокампе, формируя стабильные агрегаты памяти. Исследователи наблюдали активацию генов, участвующих в воспалительном пути TLR9, который обычно связан с иммунными реакциями на патогены. Они также обнаружили, что фрагменты ДНК, освобожденные из ядра, стимулировали образование комплексов репарации ДНК в центросомах, необходимых для координации деления клеток, сообщает Nature.
Важно отметить, что блокирование пути TLR9 не только препятствует формированию долговременной памяти, но также вызывает геномную нестабильность, что может быть связано с различными заболеваниями, включая рак и нейродегенеративные заболевания. Радулович предупреждает о потенциальных рисках полного ингибирования пути TLR9 и необходимости осторожности при его применении в лечении.
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