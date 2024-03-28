Формирование долговременных воспоминаний не проходит бесследно: ученые обнаружили сопутствующие деформации в организме

Nature: формирование долговременных воспоминаний связано с повреждением ДНК

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна, обнаружило, что формирование долговременных воспоминаний связано с повреждением ДНК и воспалением мозга.

Фото: Standard tissue culture and immunofluorescence by GerryShaw is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Руководитель исследования Елена Радулович утверждает, что воспаление в определенных нейронах гиппокампа, центре памяти мозга, играет важную роль в этом процессе.

Стимуляция нейронов приводит к циклу повреждения и восстановления ДНК в гиппокампе, формируя стабильные агрегаты памяти. Исследователи наблюдали активацию генов, участвующих в воспалительном пути TLR9, который обычно связан с иммунными реакциями на патогены. Они также обнаружили, что фрагменты ДНК, освобожденные из ядра, стимулировали образование комплексов репарации ДНК в центросомах, необходимых для координации деления клеток, сообщает Nature.

Важно отметить, что блокирование пути TLR9 не только препятствует формированию долговременной памяти, но также вызывает геномную нестабильность, что может быть связано с различными заболеваниями, включая рак и нейродегенеративные заболевания. Радулович предупреждает о потенциальных рисках полного ингибирования пути TLR9 и необходимости осторожности при его применении в лечении.