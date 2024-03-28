Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названо самое жаркое место на Планете
Советник главы офиса президента Украины Подоляк заявил о стагнации ВСУ на фронте
Эксперты рассказали, кого лучше завести: кота или кошку
Россияне больше не хотят покупать недвижимость за рубежом
Эти комнатные растения не нуждаются в опрыскивании
Audi представил обновленный Q7 2025 с мощным двигателем V8
Капаклы отреагировал на беременность Мусульбес
Диетолог Тихомирова: шампиньоны улучшают состояние кишечника
Сельдь, маринованная с горчицей: новый взгляд на традиционную солёную рыбку
Формирование долговременных воспоминаний не проходит бесследно: ученые обнаружили сопутствующие деформации в организме

Nature: формирование долговременных воспоминаний связано с повреждением ДНК

1:18
Наука

Исследование, проведенное учеными из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна, обнаружило, что формирование долговременных воспоминаний связано с повреждением ДНК и воспалением мозга.

Nature: формирование долговременных воспоминаний связано с повреждением ДНК
Фото: Standard tissue culture and immunofluorescence by GerryShaw is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Руководитель исследования Елена Радулович утверждает, что воспаление в определенных нейронах гиппокампа, центре памяти мозга, играет важную роль в этом процессе.

Стимуляция нейронов приводит к циклу повреждения и восстановления ДНК в гиппокампе, формируя стабильные агрегаты памяти. Исследователи наблюдали активацию генов, участвующих в воспалительном пути TLR9, который обычно связан с иммунными реакциями на патогены. Они также обнаружили, что фрагменты ДНК, освобожденные из ядра, стимулировали образование комплексов репарации ДНК в центросомах, необходимых для координации деления клеток, сообщает Nature.

Важно отметить, что блокирование пути TLR9 не только препятствует формированию долговременной памяти, но также вызывает геномную нестабильность, что может быть связано с различными заболеваниями, включая рак и нейродегенеративные заболевания. Радулович предупреждает о потенциальных рисках полного ингибирования пути TLR9 и необходимости осторожности при его применении в лечении.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Угрожают отрезать уши и расправиться с семьями: адвокаты террористов из "Крокуса" пожаловались на травлю

Адвокаты, защищающие подсудимых по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", столкнулись с угрозами в свой адрес.

МК: адвокаты, защищающие обвиняемых в совершении теракта в "Крокусе", получают угрозы
Рассматриваем несколько способов, как использовать картон и газеты в огороде
Как использовать в огородничестве картон и газеты
Винер считает, что россияне, которые отправятся на Олимпиаду в Париж — "команда бомжей"
Вовсе не сорняк: это растение — незаменимая помощница в вашем саду: многие его выдёргивают, а зря
Глава МИД Украины Кулеба хамит своим кураторам от бессилия Дмитрий Плотников Американцы выразили уверенность, что мост в Балтиморе взорвали Любовь Степушова Расстрелять нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России и кто будет следующий? Петр Ермилин
Жена иноагента — иноагент? Музыкальный критик Сергей Соседов признал большую вероятность признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом
Вы можете считать себя монстром, если не делаете этого: в чем кот нуждается больше всего
Карликовые киски: эти породы можно заводить по 10 штук, места хватит всем
Карликовые киски: эти породы можно заводить по 10 штук, места хватит всем
Последние материалы
Эти комнатные растения не нуждаются в опрыскивании
Audi представил обновленный Q7 2025 с мощным двигателем V8
Капаклы отреагировал на беременность Мусульбес
Диетолог Тихомирова: шампиньоны улучшают состояние кишечника
Сельдь, маринованная с горчицей: новый взгляд на традиционную солёную рыбку
Шварценеггер показал, как приседать при боли в коленях
Костный бульон: секрет здоровья и красоты на вашем столе
Секреты заработка звезд: сколько Манижа, Баста и другие российские артисты получили в 2023 году
The Observer: в Азербайджане археологи обнаружили древнее захоронение амазонок
Ученые назвали продукты, которые необходимо добавить в рацион собаки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников