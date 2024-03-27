Не выбрасывайте рисовую шелуху зазря: южнокорейские ученые нашли ей экологичное применение

JBB: рисовая шелуха может использоваться в производстве упаковочного материала

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными Национального университета Кёнпук, представляет новый подход к использованию рисовой шелухи для создания экологически чистых композитных пленок на основе хитозана и нановолокон лигноцеллюлозы.

Фото: fotopedia by Suriya Donavanik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этот процесс включает химическую обработку шелухи, ферментативный гидролиз для производства этанола, и использование остаточной фракции для производства нановолокон. Эти нановолокна затем добавляются в хитозан, улучшая механические характеристики и структурную целостность композитных пленок.

Включение нановолокон лигноцеллюлозы придает пленкам уникальные свойства, такие как защита от УФ-излучения, расширяя их применение в различных отраслях, включая упаковку пищевых продуктов, биомедицинские устройства и сельскохозяйственные пленки, сообщает Journal of Bioresources and Bioproducts (JBB).

Исследование подчеркивает значимость использования сельскохозяйственных отходов для создания материалов с добавленной стоимостью, что способствует сокращению отходов и устойчивому управлению ресурсами. Биоразлагаемость композитных пленок на основе хитозана соответствует глобальному стремлению к экологически чистым альтернативам пластику.