Не выбрасывайте рисовую шелуху зазря: южнокорейские ученые нашли ей экологичное применение

Исследование, проведенное учеными Национального университета Кёнпук, представляет новый подход к использованию рисовой шелухи для создания экологически чистых композитных пленок на основе хитозана и нановолокон лигноцеллюлозы.
Этот процесс включает химическую обработку шелухи, ферментативный гидролиз для производства этанола, и использование остаточной фракции для производства нановолокон. Эти нановолокна затем добавляются в хитозан, улучшая механические характеристики и структурную целостность композитных пленок.
Включение нановолокон лигноцеллюлозы придает пленкам уникальные свойства, такие как защита от УФ-излучения, расширяя их применение в различных отраслях, включая упаковку пищевых продуктов, биомедицинские устройства и сельскохозяйственные пленки, сообщает Journal of Bioresources and Bioproducts (JBB).
Исследование подчеркивает значимость использования сельскохозяйственных отходов для создания материалов с добавленной стоимостью, что способствует сокращению отходов и устойчивому управлению ресурсами. Биоразлагаемость композитных пленок на основе хитозана соответствует глобальному стремлению к экологически чистым альтернативам пластику.
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