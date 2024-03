Физики впервые сфотографировали атомы в 3D — они похожи на гантели

Учёные впервые смогли получить трёхмерное изображение атомов при помощи квантового микроскопа, пишет во вторник ScienceAlert со ссылкой на научную статью в журнале Американского физического общества Physical Review A.

Фото: The University of Queensland is licensed under CC BY 4.0