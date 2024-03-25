Раньше эти территории России были морским дном: археологии обнаружили доказательства необычного прошлого Республики Алтай

Российские археологи и палеонтологи за последние годы совершили ряд выдающихся открытий, внесших значительный вклад в наше понимание истории Земли.
Недавно на территории Республики Алтай были обнаружены останки силурийских дендроидных граптолитов. Граптолиты, относящиеся к ископаемым морским организмам, населяли придонные воды доисторических морей и формировали ветвистые колонии, напоминающие кораллы.
Отложения, в которых обнаружены эти останки, имеют возраст от 438 до 443 миллионов лет, что свидетельствует о существовании теплого моря в Силурийский период на территории Алтая. Интересно, что останки граптолитов сохранились довольно хорошо, что позволяет ученым более детально изучать этот период, сообщает пресс-служба Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН.
Это также дает возможность понять характер окружающей среды того времени: наличие относительно спокойных вод и отсутствие сильных подводных течений в "Алтайском море".
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