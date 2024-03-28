Названы шесть стран, которые не будут вымирать в 2100 году

Данные крупного исследования свидетельствуют о продолжающемся снижении глобального уровня рождаемости. По информации, опубликованной на MedicalXpress, примерно 97% стран мира столкнутся с сокращением населения к концу XXI века.
Международная команда исследователей, опубликовавшая свои результаты в журнале Lancet, отмечает, что в половине всех стран уровень рождаемости уже настолько низок, что не обеспечивает поддержание населения.
Прогнозируется, что к 2050 году население будет сокращаться в 75% стран, а к концу столетия - в 97% стран и территорий. По прогнозам, лишь некоторые страны, такие как Самоа, Сомали, Тонга, Нигер, Чад и Таджикистан, будут иметь достаточный уровень рождаемости для поддержания численности населения к 2100 году.
Этот тренд может привести к значительным социальным изменениям в течение XXI века, а также вызвать пересмотр мировой экономики и геополитических отношений. Некоторые ученые утверждают, что для поддержания экономического роста станет необходима более высокая зависимость от иммиграции.
Тем не менее, эксперты Всемирной организации здравоохранения призывают к осторожности в оценках. Они указывают на недостатки используемых моделей, которые могут привести к изменению прогнозов.
Кроме того, сокращение численности населения также может иметь позитивные аспекты, такие как снижение давления на окружающую среду и улучшение продовольственной безопасности.
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