Названы шесть стран, которые не будут вымирать в 2100 году

MedicalXpress: к концу века население 97% стран будет сокращаться

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Данные крупного исследования свидетельствуют о продолжающемся снижении глобального уровня рождаемости. По информации, опубликованной на MedicalXpress, примерно 97% стран мира столкнутся с сокращением населения к концу XXI века.

Фото: unsplash.com by Dan Stark dan_stark is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Международная команда исследователей, опубликовавшая свои результаты в журнале Lancet, отмечает, что в половине всех стран уровень рождаемости уже настолько низок, что не обеспечивает поддержание населения.

Прогнозируется, что к 2050 году население будет сокращаться в 75% стран, а к концу столетия - в 97% стран и территорий. По прогнозам, лишь некоторые страны, такие как Самоа, Сомали, Тонга, Нигер, Чад и Таджикистан, будут иметь достаточный уровень рождаемости для поддержания численности населения к 2100 году.

Этот тренд может привести к значительным социальным изменениям в течение XXI века, а также вызвать пересмотр мировой экономики и геополитических отношений. Некоторые ученые утверждают, что для поддержания экономического роста станет необходима более высокая зависимость от иммиграции.

Тем не менее, эксперты Всемирной организации здравоохранения призывают к осторожности в оценках. Они указывают на недостатки используемых моделей, которые могут привести к изменению прогнозов.

Кроме того, сокращение численности населения также может иметь позитивные аспекты, такие как снижение давления на окружающую среду и улучшение продовольственной безопасности.