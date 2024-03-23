Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринары рассказали, как понять, что кот болен
Адам Вингард планирует снять третий фильм про Годзиллу и Конга
Ранние сорта арбузов "Турбо F1", "Атаман F1"
Пять средств для лица и тела, с которых здорово начинать утро
Многодетная мать пожаловалась на жизнь в разваливающемся общежитии Черногорска
Еще год россияне смогут въезжать в Тайланд без виз
Глава Банка России порекомендовала россиянам держать сбережения в рублях
Стоматолог-хирург Нимаев: у курильщика могут быть проблемы с приживанием зубного импланта
Диетолог Редина перечислила продукты, которые улучшают состояние кожи
Их черепа были модифицированы: ученые раскрыли возможные причины изменений головый женщин-викингов из Готланда

CSA: ученые обнаружили, что черепа некоторых женщин-викингов имеют измененную форму

1:44
Наука

Недавнее исследование представляет результаты анализа останков трех женщин из Готланда, живших в эпоху викингов и подвергшихся практике удлинения черепа. Проведенное Матиасом Топлаком и Лукасом Керком исследование проливает свет на уникальные аспекты культуры и обычаев скандинавов того времени.

CSA: ученые обнаружили, что черепа некоторых женщин-викингов имеют измененную форму
Фото: Viking Arms and Armor by Helgi Halldórsson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Три женщины были похоронены во второй половине XI века, и их черепа были модифицированы таким образом, что придали им удлиненную форму. Это вызывает интерес к практике модификации тела, которая была распространена среди скандинавов и викингов. Исследование также обнаружило наличие аналогичных практик у других культур, что подтверждает возможное культурное заимствование данной практики.

Одна из женщин, скончавшаяся в возрасте от 25 до 30 лет, была захоронена с дорогими украшениями, что указывает на ее особый статус в обществе. Поэтому исследователи предполагают, что эти модификации могли служить важными сигналами, передаваемыми сообществу, и указывать на социальный статус и принадлежность к определенной группе.

Помимо этого, исследование обнаружило аналогичные модификации у мужчин в виде изменения зубов, что также было характерно для викингов. Эти практики, предположительно, могли служить не только выражением индивидуальной идентичности, но и социального статуса в обществе, сообщает Current Swedish Archaeology (CSA).

Топлак и Керк подчеркивают, что эти модификации тела не только были частью культурного наследия викингов, но и служили важным средством коммуникации и выражения идентичности. Расшифровка этих сигналов помогает более глубокому пониманию социальной динамики и культурных практик викингского общества.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Идеальное место для толстянки: поставьте её туда и привлеките деньги в дом — улучшится финансовый достаток

При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.

Куда поставить толстянку в доме?
Зачем опрыскивать сад белизной?
Белизна является важным средством для борьбы с различными вредителями
Это растение цветёт до первого снега: создайте волшебную атмосферу в саду — настоящая жемчужина на вашем участке
Откажитесь от плинтусов: новый тренд в интерьере — парящие стены
Терактом в "Крокусе" враг хотел разжечь межнациональную вражду и сепаратизм Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Рассказываем о местах, где лучше не сажать огурцы
Раскрыта неожиданная причина срыва запуска "Союза" в последний момент: села батарейка
Анна Заворотнюк возвращается в Дубай: почему скучает по мужу и что происходит с её матерью?
Анна Заворотнюк возвращается в Дубай: почему скучает по мужу и что происходит с её матерью?
Последние материалы
У Антона Шагина выходит собственный сборник стихотворений и иллюстраций
Эксперты ответили, что будет, если отрезать усы коту
Топ-6 достойных посещения районов в Стамбуле
Эти цвета дизайнеры не рекомендуют использовать для оформления спальни
Валерий Леонтьев высказалася о теракте в Крокус Сити Холле
Школьник Ислам вывел из "Крокуса" более 100 человек во время теракта
Дональд Трамп проведет размещение своей соцсети Truth Social на бирже
Диетолог Михалева предложила людям с заболеваниями почек ограничить потребление животного белка
Почему на лобовом стекле автомобиля появляются полосы: как решить проблему
Ученые ИФХЭ РАН обнаружили эффективность "электронного носа" в определении болезней по выдыхаемому воздуху
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников