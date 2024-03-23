Их черепа были модифицированы: ученые раскрыли возможные причины изменений головый женщин-викингов из Готланда

CSA: ученые обнаружили, что черепа некоторых женщин-викингов имеют измененную форму

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее исследование представляет результаты анализа останков трех женщин из Готланда, живших в эпоху викингов и подвергшихся практике удлинения черепа. Проведенное Матиасом Топлаком и Лукасом Керком исследование проливает свет на уникальные аспекты культуры и обычаев скандинавов того времени.

Фото: Viking Arms and Armor by Helgi Halldórsson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Три женщины были похоронены во второй половине XI века, и их черепа были модифицированы таким образом, что придали им удлиненную форму. Это вызывает интерес к практике модификации тела, которая была распространена среди скандинавов и викингов. Исследование также обнаружило наличие аналогичных практик у других культур, что подтверждает возможное культурное заимствование данной практики.

Одна из женщин, скончавшаяся в возрасте от 25 до 30 лет, была захоронена с дорогими украшениями, что указывает на ее особый статус в обществе. Поэтому исследователи предполагают, что эти модификации могли служить важными сигналами, передаваемыми сообществу, и указывать на социальный статус и принадлежность к определенной группе.

Помимо этого, исследование обнаружило аналогичные модификации у мужчин в виде изменения зубов, что также было характерно для викингов. Эти практики, предположительно, могли служить не только выражением индивидуальной идентичности, но и социального статуса в обществе, сообщает Current Swedish Archaeology (CSA).

Топлак и Керк подчеркивают, что эти модификации тела не только были частью культурного наследия викингов, но и служили важным средством коммуникации и выражения идентичности. Расшифровка этих сигналов помогает более глубокому пониманию социальной динамики и культурных практик викингского общества.