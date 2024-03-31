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Революционная разработка ИИ GR00T для гуманоидных роботов представили общественности

NVIDIA представила миру новую систему искусственного интеллекта GR00T

1:53
Наука

NVIDIA представила революционную разработку — систему искусственного интеллекта GR00T, предназначенную специально для гуманоидных роботов. Это новаторское решение призвано ускорить прогресс в сфере робототехники и приблизить эпоху повсеместного применения человекоподобных машин.

NVIDIA представила миру новую систему искусственного интеллекта GR00T
Фото: commons.wikimedia.org by Hyins is licensed under Commons, the free media repository

Как отмечается в пресс-релизе компании, роботы на базе GR00T смогут понимать естественную речь, копировать движения по наблюдению за людьми и быстро обучаться координации, ловкости и другим навыкам для эффективного взаимодействия с реальным миром.

GR00T представляет собой гибкую базовую платформу, которую можно адаптировать под конкретные задачи без полной переделки с нуля. Это откроет программирование роботов для более широкого круга специалистов, не обладающих глубокими техническими познаниями.

Система способна обрабатывать различные входные данные: текст, видео, аудио и даже живые демонстрации действий. Одной из ключевых возможностей GR00T является имитация человеческих движений, что позволит роботам подстраиваться под новые ситуации.

Внутренняя архитектура решения пока не раскрывается, однако известно, что при его создании использовалась платформа NVIDIA Isaac Robotics для оптимизации применения ИИ в робототехнике.

Компания также анонсировала новый чип Jetson Thor, разработанный специально для запуска сложных моделей ИИ вроде GR00T на гуманоидных роботах. В рамках проекта GR00T NVIDIA уже заручилась поддержкой ведущих разработчиков роботов, включая Figure AI, Agility Robotics, Sanctuary AI, Unitree Robotics и других. Ожидается, что в будущем к инициативе присоединятся и другие гиганты вроде OpenAI и Tesla.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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