Теперь рак ротовой полости можно будет обнаружить быстрее: ученые представили инновационный метод с использованием "умного" гидрогеля

Analyst: ученые разработали гидрогель для обнаружения рака ротовой полости

1:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из University of Birmingham представили инновационный метод диагностики рака ротовой полости, который обещает значительные преимущества в раннем обнаружении заболевания.

Фото: Wikipedia by Conor Lawless is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Этот метод основан на использовании специального гидрогеля, обладающего уникальными свойствами концентрации, мечения и высвобождения белков, необходимых для обнаружения биомаркеров рака с низким содержанием в организме.

Гидрогель представляет собой сополимер, связанный с флуоресцентным мечителем и фоторасщепляемой связью. Эта комбинация позволяет эффективно маркировать белки и освобождать их с использованием света, что существенно упрощает и ускоряет процесс обнаружения биомаркеров, сообщает Analyst.

Кроме того, этот метод менее трудоемок и более стабилен к изменениям условий окружающей среды по сравнению с традиционными методами, такими как иммуноферментный анализ. Это значительно повышает его потенциал в качестве инструмента для диагностики рака ротовой полости на ранних стадиях.