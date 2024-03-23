Исследователи из University of Birmingham представили инновационный метод диагностики рака ротовой полости, который обещает значительные преимущества в раннем обнаружении заболевания.
Этот метод основан на использовании специального гидрогеля, обладающего уникальными свойствами концентрации, мечения и высвобождения белков, необходимых для обнаружения биомаркеров рака с низким содержанием в организме.
Гидрогель представляет собой сополимер, связанный с флуоресцентным мечителем и фоторасщепляемой связью. Эта комбинация позволяет эффективно маркировать белки и освобождать их с использованием света, что существенно упрощает и ускоряет процесс обнаружения биомаркеров, сообщает Analyst.
Кроме того, этот метод менее трудоемок и более стабилен к изменениям условий окружающей среды по сравнению с традиционными методами, такими как иммуноферментный анализ. Это значительно повышает его потенциал в качестве инструмента для диагностики рака ротовой полости на ранних стадиях.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.